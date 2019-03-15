أردوغان: لا يمكن الانسحاب من صفقة منظومة الصواريخ “إس-400” مع روسيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إنه ليس بوسع تركيا الانسحاب من صفقة منظومة الصواريخ “إس-400” الدفاعية، المبرمة مع روسيا.

أدلى أردوغان بهذه التصريحات في مقابلة مع قناة “خبر ترك” التركية الخاصة. وسئل أردوغان عما إذا كان بمقدور تركيا أن تشتري صواريخ “إس-400” دون أن تنشرها فقال إن ذلك ليس ممكنا.

وتحذر واشنطن من أن شراء تركيا منظومة “إس-400” من روسيا قد يعرض للخطر اتفاقات دفاعية بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وكان وزير الدفاع التركي قال في تصريحات، الأسبوع الماضي، إن مسؤولين أمريكيين أبلغوا بلاده بأنه سيكون من “المستحيل” موافقة الكونغرس على صفقة مقاتلات “إف-35” بسبب شراء أنقرة لأنظمة الدفاع “إس-400” من روسيا لكن تركيا تعمل على حل المسألة.

وذكر أكار في مقابلة مع وكالة “الأناضول” الرسمية للأنباء أن تركيا تحاول تهيئة ظروف لا يؤثر فيها شراؤها لأنظمة الدفاع الصاروخي إس-400 من روسيا على مشترياتها من طائرات إف-35، بحسب ما نقلته “رويترز”.