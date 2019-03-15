سودانية 24 تخطف تمساح الغناء الذي بهر رواد المواقع ببحر أبيض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

عبر حلقتين من برنامج صباحات سودانية قدمت قناة سودانية 24 الفنان المبدع نجم مواقع التواصل الاجتماعي عبد المنعم اب سم الذي بهر بصوته وأدائه المتميز رواد المواقع حيث تناول تجربته الغنائية التي جذبت إليه الأسماع وحصدت إعجاب منقطع النظير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا وقد تفاعل عدد كبير من رواد المواقع مع ظهور النجم الواعد اب سم الذي وصفوه بالتمساح حيث كتب العديد منهم حيث علق واحد منهم و قال:( ياسلام عليك والله كنت زهجان من سمعت الأغانى دى المزاج انعدل ارمى قدام ياتمساح جبل اوليا) بينما كتب آخر قائلاً

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