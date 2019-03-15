شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلنت الإعلامية لوشي المبارك عبر صفحاتها الرسمية بشبكات التواصل الاجتماعي عن ولادة قطتها، ونشرت مجموعة من الصور، وطلبت من معجبيها أن يباركوا لـ ” كوكي ” و ” ميشو ” كما تسميهما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لوشي تدعو معجبيها للاحتفال بولادة قطتها وتقول: باركو لكوكي وميشو والجمهور ينقسم حولها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.