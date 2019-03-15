الفيتوري: كرة القدم اجتهاد وحضرت للهلال لتحقيق الانجازات 

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اشاد لاعب الهلال الجديد الصادق الفيتوري بادارة نادي الهلال وقال انها تعاملت معه بصورة راقية وبين انه وافق على الفور من اجل خوض تجربة جديدة تعيده الى اوروبا وخاصة ان الهلال فريق كبير ومعروف على مستوى افريقيا وقال الفيتوري الذي كان يتحدث لقناة الهلال :حضرت للهلال من اجل تحقيق الانجازات ولم آت بالصدفة او المجاملة وكرة القدم اجتهاد ومن يلعب سيحصل على خانته في الميدان واشاد بالمدير الفني نبيل الكوكي وقال: تابعت الهلال وعرفت انه يملك صانع العاب ماهر وصاحب بنية قوية بجانب لاعبين مهرة ومعروفين على المستوى الافريقي وقال انه يامل ان يكون عند حسن ظن مجلس الهلال الذي انتدبه للعب في السودان