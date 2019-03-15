شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

في حديثه امام أعضاء اللقاء المشترك لفعاليات ولاية نهر النيل بالدامر

افصح نائب رئيس الجمهورية عثمان محمد يوسف كبر عن معلومات تكشف لاول مرة بشان عمليات طباعة الفئات الجديدة من العملة.

وقال السيد كبر ان اسبابا فنية حالت دون وصول شحنتين خلال الايام الماضية كانتا كفيلتين بحل الازمة نهائيا.

غير انه عاد ووعد بانفراج وشيك للازمة معلنا عن بدء تصميم فئة الـ 1000 جنيه الجديدة واقتراب طباعة فئة الـ 500في غضون الايام القادمة.

وقال نائب الرئيس ان عددا من الدول الاوروبية التي تقدمت بعروض للطباعة قالت انها ستسلم الفئات الجديدة في فترة 6 اشهر غير ان احدى تلك الدول وافقت بعد مفاوضات على تخفيض الفترة الى ثلاثة اشهر.

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انها احدى الأكاذيب التي درج عليها المسؤولون ولا فرق في ذلك بين صغيرهم وكبيرهم ، ونحن لا نقول ان أصل الخبر صحيح أو كاذب فهذا ليس مهما كثيرا لكن حديث السيد نائب الرئيس عن قرب الوصول إلى حل الأزمة هذا ما يجعلنا – ولنا العذر – نشك باي وعد يطلقه المسؤولون بل والقول بأنهم كاذبون حتي يثبت العكس ، وقول السيد نائب الرئيس ان الطباعة ستحل المشكلة ليس إلا تخديرا للناس مارسه قبله عدد من المسؤولين كبارا وصغارا اكثر من مرة ولم يعد الشعب ينخدع بقولهم أو يصدقهم.

أزمة السيولة الحادة التي ضربت البلد منذ عام أو أكثر ما زالت مستفحلة وقد ازداد الخناق على الناس والحكومة تعد الناس كل مرة وتخلف فكيف يريد منا السيد كبر ان نقبل كلامه ياترى ؟.

الحكومة اخذت أموال الناس ولم تردها لهم ومارست بلطجة منظمة واستأسدت على الجمهور المسكين والان وقد طال أمد الأزمة وصعب على الحكومة الوصول إلى حلول هاهي تلجأ الى اطلاق الوعود في حين أن المطلوب منها العمل بصمت وان لا تتكلم عن اي شيء بل لتترك انجازاتها تتحدث .

وللاستاذ عثمان يوسف كبر نقول له الكلام دا مابحلكم يا اخونا وعليكم أن تبحثوا بجد عن ماينفع الناس وحسب.