خطوة في طريق الانتصار الكبير.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في الأنباء أن مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقر بالأغلبية مشروع قانون لإنهاء الدعم العسكري الأمريكي للتحالف السعودي الإماراتي في اليمن.

وفي الأنباء أن الكونغرس صوت ب 54 صوتا لإيقاف الدعم العسكري الأمريكي في اليمن ورفضت أغلبية الكونغرس استمرار إدارة ترامب في قيادة العدوان ودعمه على اليمن”.

محللون رأوا في صمود اليمنيين من جهة واتساع دائرة جرائم العدوان وبشاعتها من جهة أخري قد اديا الى اتخاذ الكونغرس هذا القرار.

الشعب اليمني بصموده المذهل لفت العالم أجمع الى بشاعة العدوان ، فالبلد علاوة على انها تدمرت بصورة كبيرة وطال القصف الحاقد كل شي فإن الحصار المستمر وتجويع الناس ومنع الغذاء والدواء والطواقم الطبية والإغاثية من الوصول إلى المدنيين كل هذه العوامل ساهمت مع غيرها في لفتت نظر المجتمعات بالغرب التي تحركت ضد توجه حكوماتها سواء المتورطة مباشرة في العدوان أو تلك التي تدعمه مما أوقع ساسة تلك البلدان في حرج وهم يواجهون الرأي العام في بلدانهم .

وفي الخبر أن مجلس الشيوخ الأمريكي (الكونغرس) قد صوت الخميس بأغلبية 54 صوتاً من أصل 100 في المجلس على إقرار قانون يسعى لمنع الجيش الأمريكي من دعم عمليات التحالف السعودي العسكرية في اليمن.

ويسعى مشروع القانون الذي تم إقراره إلى منع الجيش الأمريكي من أي نوع من المشاركة في الصراع في اليمن بما في ذلك توفير دعم للضربات الجوية السعودية دون تفويض من الكونجرس. ما يعني وقف المشاركة الأمريكية في تحالف الحرب على اليمن.

محللون رأوا أن مجرد وضع قرار وقف دعم التحالف على اليمن للتصويت في الكونغرس الأمريكي “فضيحة للعدوان بما يرتكب من جرائم حرب”، ويؤكد “وضوح المظلومية اليمنية”.

رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن السيد محمد علي الحوثي قال في تغريده له “تصويت مجلس الشيوخ لإنهاء الدعم إيجابي، كونه أتى من مجلس تقود إدارته العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي”.

الحوثي أضاف ان “وضع القرار للتصويت يمثل فضيحة للعدوان بما يرتكب من جرائم حرب وكارثة إنسانية من صنعه، ويؤكد أن المظلومية اليمنية باتت واضحة للعالم أجمع، وألا شرعية لعدوانهم، وأن العدوان غير قانوني”.

وكتب رئيس اللجنة الثورية العليا في تغريدة أخرى إن “تصويت مجلس الشيوخ حجة على دول العالم لاتخاذ موقف أكثر قوة”، مضيفا أن “القوانين لا تعتبرها غير قانونية فقط وإنما ظلم واضطهاد وتجويع للشعب اليمني جراء هيمنة أمريكية بريطانية إسرائيلية سعودية إماراتية على اليمن”.

ويأتي تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس على قرار لإنهاء دعم واشنطن للتحالف السعودي على اليمن، استجابة لضغوط مشرعين على الرئيس دونالد ترامب ومطالبات بتشديد سياسته تجاه السعودية امام تفاقم انتهاكاتها حقوق الإنسان.

انه انتصار جديد للشعب اليمني الصابر وهو خطوة في طريق الانتصار الكبير الذي بات اقرب من اي وقت مضي.