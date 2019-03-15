دكتور علي الحاج يحرج الحكومة

خاص الخليج 365:

حذر حزب المؤتمر الشعبي السلطات من انتهاك حقوق الإنسان ، واعتبر الحزب ان ما يتم من انتهاك لحرمات المنازل لا يمكن السكوت عليه.

ودعا الامين العام للشعبي علي الحاج خلال مؤتمر صحفي بدار الحزب الى الغاء قانون الطوارئ وفتح المجال للعمل السياسي.

واضاف الدكتور علي الحاج ان الأزمة الاقتصادية ستتفاقم من شهر مارس وحتى مايو القادم.

لو لم يذكر أن القائل هو الدكتور علي الحاج لتوقع الناس انه كلام للاستاذ كمال عمر المحامي أو الدكتور عمار السجاد أو غيرهما من شباب المؤتمر الشعبي الذين أعلنوا منذ مدة طويلة رفضهم المطلق للسياسات الحكومية التي لم يروا فيها إلا ممارسة المزيد من الضغط على الجماهير ، لكن أن يصدر هذا الكلام الحاد عن شخصية اتصفت بالهدوء والاتزان والدوبلوماسية كالدكتور علي الحاج فهذا يعني بوضوح أن حمائم المؤتمر الشعبي أصبحت صقورا ، وهذا يمكن أن يزيد من احتقان البلد على احتقانها ويجعل من الصعب التوصل إلى حلول للمشاكل المحيطة بالناس إذ أن الحكومة كانت تعول كثيرا علي هؤلاء الهادئين المتزنين ليلجموا تفلت الشباب ، أما الآن وقد قال حكيم المؤتمر الشعبي – امينه العام – هذا الكلام وصدرت عنه هذه المواقف فعلى الحكومة أن تستعد لان تسمع كل يوم كلاما قد لايرضيها كان الدكتور علي الحاج ورفاقه يمنعون من وصوله الي أذن الحكام .

الرفض الصريح لحالة الطوارئ والدعوة لمنع اقتحام المنازل والاعتداء على الحرمات هذه مواقف تحكم بخطأ هذا النوع من المعالجات التي اعتمدتها الحكومة أما الاصعب فهو الحديث الواضح عن استمرار المعاناة والأزمة الاقتصادية حتي مايو ولاندري ماهي المعطيات التي بنى عليها الدكتور كلامه ووصل من خلالها الى هذه النتيجة لكنها حتما نتيجة ليست فقط لاتعجب الحكومة وانما ايضا تزعجها إذ أنها تكذب الوعود الرسمية بقرب الفرج وحدوث الرخاء وصدور هذا التكذيب للحكومة من شخصية كالدكتور علي الحاج يضع الحكومة في حرج لن ينفك عنها ما لم تثبت مخالفته للواقع وأني لها.