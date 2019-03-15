عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 15 مارس 2019م

الخليج 365:

صحيفة المشاهد

الهلال ’’يدق القراف عشان نكانا يخاف’’.. !!

الكوكي يطمئن على الجوانب البدنية والتكتيكية للاعبين

الازرق يتدرب بقوة.. الفيتوري يتابع.. وابعاد ديارا بسبب الايقاف

الهلال ينتظم في معسكر مغلق بالجوهرة وسط ضوابط مشددة

جماهير الهلال تعلن الاستنفار و’’التراس’’ تقود المدرجات الزرقاء

المكتب التنفيذي يستلم تذاكر مباراة الهلال ونكانا مبكراً

بعثة ﻧﻜﺎﻧﺎ تصل الخرطوم وتحل بالقراند هوليدي

نكانا يجري مرانه للهلال بالدار بعيدا عن الانظار

مفاجأة: ’’صحفي معارض’’ يهندس صفقة الفيتوري ويختفي عن الانظار.. !!

يا خبر: بعثة الهلال توفر الكثير من الاموال في رحلة زامبيا

طاقم تحكيم مباراة الهلال ونكانا يصل الخرطوم اليوم

الهلال يطمئن على الحالة الصحية لجمال سالم بامبريال

الصيني في حوار من نار: الهلال يدار بعشوائية.. وحزين للموقف الذي حدث مع بشه

المريخ يتعاقد مع ’’محمود امبده’’ ويضمه لكشوفاته في يونيو

ﺣﺎﺭﺱ ﺍﻻﺷﺎﻧﺘﻲ ﻳﻜﺸﻒ الاسرار في حوار مع موقع ’’كاف

المريخ يعلن بعثته المغادرة الى اثيوبيا ويغادر بالسبت

أبوجريشة: الأجواء مثالية في اثيوبيا والهدف رفع معدل اللياقة والاستفادة من نقص الاوكسجين

اجراء قرعة الدوري التأهيلي والوسيط والميرغني وكوبر وسيد الاتيام على رأس المجموعات

ايمن كبوش يكتب في ’’افياء’’: الفيتوري يقود الهلال الى العالمية

صـحـيـفـة الـجـوهـرة الـريـاضـيـة

– يؤدى المناورة الرئيسيه مساء اليوم ، الهلال يشعلها نار ، ويتحدى بلغة الانتصار

-الازرق يناور بحماس وجديه ..الشعله يتالق ويحسم التقسيمه الرئيسيه ، وعودة قوية لسالم وجيوفانى

-الكوكى يحشد النجوم لملحمة الأحد ..طاقم التحكيم الجزائرى يحل بالخرطوم ..ونكانا يصل ومدربه يتوعد الهلال

-المريخ يتعاقد مع محمود امبدة ..يواجه سانت جورج وديا ، ومنتخبنا الاولمبي يسبق الكينى

-نجوم الهلال والكوكى يرحبون باللاعب الفيتورى

-جمال سالم يعود بقوة ويتحفز لمواجهة الاحد

-كجيك يجهز ثلاثي العرين الازرق ،

-بعثة ناكانا تصل الخرطوم وتحل بقراند هوليداى فيلا

-رئيس هلال الابيض، تسجيلاتنا كانت محدوده

-الضرائب تخاطب الاتحاد وتطالب الانديه بسداد ضريبه التسجيلات

-الاتحاد المصرى قرر منع اى فريق من اللعب فى بطولتين خارجيتين

-الهلال ينتظم فى معسكر مغلق بالجوهره لجنة مباراة الاحد برئاسه دكتور حسن ..مجلس الادارة يتابع المران

-استعدادا لموقعة الاحد الحاسمه الازرق يؤدى حصته الرئيسيه لنكانا بالجوهرة الزرقاء ، الكوكى يدرس الخيار الانسب للهجوم ، والفيتورى يدلى بالمثير لفضائية النادى ..ضوابط مشدده، الكوكى يهتم بالثنائي