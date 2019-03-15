شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أخبار اليوم

الوزراء الجدد أدوا القسم أمام الرئيس والبشير يقول: الحلول ممكنة ومتوفرة

الناطق الرسمي: إصابات وسط أفراد الشرطة ومواطنين لدى التصدي لتجمعات غير مشروعة

الرئاسة تبحث ملف استئناف الدراسة بالجامعات

الكارب تتسلم مهام وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية السوداني

البشير: وزراء الحكومة الجديدة”جربناهم وأدؤهم كان مرضيًا”

بدء محاكمة عشرات المتظاهرين وإصابات خلال احتجاجات بالخرطوم

إبراهيم السنوسي يفتي بأن شهادة المرأة تعادل شهادة الرجل

صندوق كويتي يمول محطة كهرباء”الفولة” بقيمة “170” مليون دولار

رئيس الوزراء الإثيوبي: السودان ركيزة للاستقرار بأفريقيا الانتباهة

نقتل”4″ أشخاص في شجار بالجنينة

السنوسي: شهادة المرأة تعادل شهادة الرجل

البشير: الوزراء الجدد”مجربون” وأداؤهم كان مرضيًا

تعديلات مرتقبة للهياكل الإدارية والفنية بوزارة المعادن

والي الخرطوم يشكل حكومته الجديدة

الخطوط القطرية تعلق رحلاتها من وإلى السودان Advertisements الرأي العام

البشير: الحكومة الجديدة تستطيع أن تخرج البلاد من الأزمة الاقتصادية

الرئيس: هنالك فرق بين حكومة كفاءات وحكومة تكنوقراط

هارون يخاكب مؤتمر البناء الحزبي بمحلية أمبدة السبت آخر لحظة

يلتقي أيلا وقوش..وفد أمريكي رفيع بالخرطوم غدًا

البشير: الحكومة الجديدة تستطيع إخراج البلاد من الأزمات

السنوسي يفتي..شهادة المرأة تعادل شهادة الرجل

مخمور يفجر قنبلة في حفل زواج ويصيب العشرات

أنس يؤدي القسم واليًا لشرق دارفور الصيحة

السنوسي:”ِشهادة المرأة تساوي شهادة الرجل”

تجميد العمل بالمطار الجديد لـ”40″ عاماً

رئيس الوزراء الإثيوبي لـ”الصيحة”: مشاورات مرتقبة بين قادة المنطقة لمصلحة الشعوب

البشير: سلطة الحكومة والوزراء على الهيئات ضعيفة ونحتاج لخدمة منضبطة المجهر السياسي

الحكومة الجديدة تؤدي القسم أمام الرئيس و”السمؤال” ومانيس” يتخلفان”

والي الخرطوم يعلن تشكيل حكومته ومعظم الوزراء يعودون لمقاعدهم

والي الخرطوم يعلن تشكيل حكومته بذات الأسماء

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كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 15 مارس 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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