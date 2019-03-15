قوي اعلان الحرية والتغيير يعلن جدول الحراك لهذا الاسبوع

دعت المعارضة السودانية اليوم ( الخامس عشر من مارس 2019)، إلى خروج مظاهرات في كل الولايات والمدن السودانية علي مدار الاسبوع تحت مسمى " مواكب العدالة (شهداء الجنينة - اللاجئين والنازحين - مفصولي الصالح العام - متضرري السدود - العمال والمزارعين)".

وقال تجمع المهنيين السودانيين وشركاؤه (قوى نداء السودان، قوى الإجماع الوطني، والتجمع الإتحادي المعارض)

قوى إعلان الحرية والتغييرعهدنا الذي قطعناه سوياً أن المحاسبة قائمة لا ريب فيها حال إسقاط النظام فهي هدف أصيل من أهداف ثورتنا المجيدة

بيان مشترك النيل كَساك هيبة وجلال

يا مُلهِم الشَعب النِضال

إنتَ العليك غَنَّى الخليل

وطَرَّز عتيق أرضَك جمال

عَلِّمنا كيف نبني وحنعيد كُلَّ اللِّي ضاع مِن غير مُحال شعبنا الأبي، كان اليوم موكب أبنائك وبناتك مكسياً بوهج شمسك الواضحة ومستلفاً هدير نيلك الدفّاق. شعب الشرف والهمة والحرية، لقد سطرت اليوم ملحمة جديدة في درب النضال، في ثورة انطلقت شرارتها الأولى قبل ثلاثة أشهر من الدمازين العتيدة، فاشتعلت مدن بلادك الوارفة قمحاً ووعداً وتمني، حيث تبادلت عطبرة والقضارف وبورتسودان والرهد والأبيض وكافة مدن البلاد قبلات الثورة واحتضت رمال الشوارع الغضة وحقولها الخصيبة في دارفور والشمالية والجزيرة. شعب السودان المتماسك في وجه الطغيان، إن الذي حدث بالأمس في مدينة الجنينة هو لمحة من عنف جهاز الدولة الممنهج وطرف من اعتماد التصفية العرقية وتأجيج الفتن القبلية الذي ألهب ظهر الوطن خلال حكم النظام الاستبدادي المتكبر، وعهدنا الذي قطعناه سوياً أن المحاسبة قائمة لا ريب فيها حال إسقاط النظام فهي هدف أصيل من أهداف ثورتنا المجيدة. لن تستقيم لنا الحياة ولن يطيب لنا المقام في وطن مسروق لعقود، فدرب الحرية والتغيير هو الدرب الذي لا عودة منه إلا إليه. Advertisements المجد للشهداء في الجنينة، والمجد لجميع شهداء الوطن الأبرار فدمائهم زادنا في مشوار الحرية والسلام والعدالة، ووعدنا إياهم أسبوع جديد من النضال نضمنه خطوات التحرر الآتية: الجمعة ١٥ مارس:

- تظاهرات الجوامع وميادين الأحياء.

- مخاطبات أمام الجوامع وداخل الأحياء.

- عمل دعائي للجان الأحياء.

- مظاهرات ليلية للجان الأحياء. السبت ١٦ مارس:

- مخاطبات داخل الأحياء.

- اعتصامات الميادين.

- مظاهرات ليلية للجان الأحياء.

- عمل دعائي للجان الأحياء.

- إطلاق حملة العلم

- مواصلة حملة حنبنيهو (نظافة وإصحاح بيئي لمدن وأرياف البلاد) الأحد 17 مارس:

- مواكب بالعاصمة والولايات نفصِّل نقاط تحركها في منشور لاحق. الاثنين ١٨ مارس:

- يوم الريف السوداني.

- تظاهرات الجامعات والمعاهد العليا.

- عمل دعائي للجان الأحياء.

- مظاهرات ليلية للجان الأحياء. الثلاثاء ١٩ مارس:

- إضراب عام للمهنيين والحرفيين والعمال.

- إطلاق حملة المقاطعة الاقتصادية ليوم واحد

(سنصدر لاحقاً رصداً دقيقاً لعدد من السلع والخدمات المرتبطة بالنظام كلياً أو جزئياً والدعوة لمقاطعتها).

- تظاهرات الجامعات والمعاهد العليا.

- مظاهرات ليلية مشتركة بين لجان الأحياء المتجاورة.

- عمل دعائي للجان الأحياء. الأربعاء ٢٠ مارس:

- يوم المبادرات الفردية والجماعية وأساليب المقاومة اللاعنفية.

- يوم دعائي لموكب الخميس. الخميس ٢١ مارس:

مواكب العدالة (شهداء الجنينة - اللاجئين والنازحين - مفصولي الصالح العام - متضرري السدود - العمال والمزارعين). قوى إعلان الحرية والتغيير

١٥ مارس ٢٠١٩

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