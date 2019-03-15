البشير يزور الأب فيليب ساوث للإطمئنان علي صحته بمنزله بالديم بالخرطوم

قام السيد رئيس الجمهورية سعادة المشير البشير بزيارة الأب فيليب ساوث فرج مساء الامس للإطمئنان علي صحته ... حيث كان في إستقباله أسرة الأب فيليب ، وإطمأن السيد الرئيس علي صحته ، وأشاد بمبادراته ، و متانة الروابط الأزلية التي تجمع المسيحيين ، والمسلمين بالسودان ورسالة الاب ساوث فرج الدعاية للمحبة والسلام ، وقد تحدث الأب فيليب ،وشكر السيد الرئيس علي الزيارة ، وقال أن الزيارة تعتبر أكبر تأكيد علي التعايش الديني بالسودان وهي رسالة تسامح وتواصل ديني نبعثها للعالم اجمع ، وقدمت أسرة الأب فيليب الشكر للسيد رئيس الجمهورية علي الزيارة التي تؤكد عمق الروابط ، وقوة التعايش السلمي بالبلاد .

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