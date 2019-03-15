متحديا تهديدات داعش.. شاب عراقي وسيم ينافس على لقب "سيد العالم"

بعيداً عن الحرب والتصدى للإرهاب، يخوض وهاب حسو، الشاب العراقي الايزيدي المغترب في أوروبا، منافسة أخرى في الجمال، بمشاركة رجال من 100 دولة، متحديا تهديدات القتل التي تلقاها طيلة الشهور والسنوات الماضية.

واختير حسو صاحب الشعر البني والعيون العسلي النرجسي، فائزا عن هولندا التي يعيش فيها لاجئا، للمشاركة في مسابقة MR World التي تنطلق في الفلبين، في يونيو المقبل.

وقال "حسو"، إنه "بعد التهديدات القتل التي تلقيتها عبر رسائل مكتوبة، اتصلت بي لجنة مسابقة MR World وعرضت علي المشاركة، لكنني رفضت، وأصروا على مشاركتي، ففكرت فى الموضوع و أخذت وقتي"، بحسب "سبوتنك".

وأضاف "حسو": "اتصلت بي اللجنة، مجدداً في يناير الماضي، وقررت أن أشارك، وتم اختياري كفائز عن هولندا بشكل مباشر، منوها إلى أن القائمين على المسابقة مهتمين بقضيتي وقضية اللاجئين بشكل عامن موضحاً أن المسابقة عالمية للرجال، وسيشارك فيها منافسون من أكثر من 100 دولة أجنبية، ومنها دولة عربية هي لبنان.

وحاز المتسابق العراقي على لقب "صاحب أجمل ابتسامة"، في صورة جمعته بمؤسس المنظمة التي ترسل المساعدات للنازحين العراقيين، ووصيفة ملكة جمال هولندا والثانية مديرة المسابقة، هي "كاتيا مايس"، ملكة جمال هولندا لعام 2007.

وكان حسو، البالغ من العمر 23 سنة، أعلن انسحابه بشكل سري العام الماضي، من مسابقتي "ملك جمال العالم"، و"ملك جمال Benelux" المقامة في هولندا البلد الذي يقيم فيه منذ سنوات كلاجئ، بعد تلقيه رسائل تهديد بقتل عائلته المتواجدين في العراق، من خلال حسابات مشتركين في موقع الفيسبوك استمر عنفها حتى الشهر الجاري.

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وحينها قال حسو، "تلقيت رسائل كثيرة من حسابات "فيسبوك" وهمية أو غير وهمية، تنوع وصولها لي ما بين الخاص، أو تعليقات لم أكترث لها واكتفي بحذفها وحظر باعثها، لكن التهديدات التي نصت على قتل أفراد عائلتني، وصلتني بعد مقتل الفنان الشاب كرار نوشي، دفعتني إلى الانسحاب من المسابقتين المذكورتين بشكل سري".

واستطاع الشاب العراقي أن يقابل عضوا في البرلمان الهولندي، وعدته بحماية عائلته من أي خطر أو أذى، مشيرا إلى أن انسحابه العام الماضي من المسابقتين المذكورتين بعدما وصل إلى المرحلة النهائية، موضحاً "تم دعوتي لتمثيل العراق في مسابقة ملك جمال العالم في جمهورية الدومينيكان Men Universe models international".

وحينها نافس حسو، على اللقب من بين أكثر من 40 متسابقاً من مختلف الدول، ورسالته إنسانية للشعب العراقي بشكل عام، والإيزيدي بشكل خاص لما تعرض له من إبادة وجرائم شنيعة على يد تنظيم "داعش" الإرهابي، في أغسطس 2014.

وذكر حسو، أنه مهاجر إلى هولندا، من العام 2012، قبل مشاركته في مسابقة "ملك وسامة هولندا" التي تقدم إليها عبر الإنترنت وتم قبوله فيها عام 2017، وشارك في مسابقات أخرى منها Moddels Scouts لكنه لم يقبل بها لتحديدها شرط طول يبلغ 185 سنتيمتر، بينما يبلغ طوله 182".

وينحدر حسو من قرية سنوني التابعة لقضاء سنجار غربي الموصل مركز نينوى شمالي العراق، ويسعى لدخول كلية تكنولوجيا الطيران في جامعة أمستردام، ويطمح أبناء المكون الإيزيدي إيصال صوتهم إلى دول العالم، لما حصل لهم من إبادة وسبي للنساء على يد تنظيم "داعش" الإرهابي، وإظهار طموحاتهم وتغلبهم على ما مروا به ويمرون حتى اللحظة من قرى مدمرة وإفراغ أراضيهم منهم ولجوئهم إلى أوروبا تاركين بلدهم الأم.