نجوى كرم تكشف الخطأ الذي حدث بعد خضوعها لتجميل أنفها

كشفت النجمة اللبنانية نجوى كرم خلال تواجدها كضيفة في برنامج Carpool Karaoke Arabia على شاشة تلفزيون دبي الكثير من الأمور عن حياتها الخاصة منها رشاقتها وتفاصيل عملية التجميل التي خضعت لها مؤخراً.

خلال البرنامج عرض المقدم هشام الهويش صورة للفنانة نجوى كرم قبل وبعد عملية تجميل الأنف وطالبها بأن تتحدث عن الفرق مشيرة أنها خضعت للتجميل في أنفها وأن الفرق الزمني بين الصورتين أسبوعين فقط من الجراحة فكان لا يزال أنفها متورماً.

وقد كشفت الفنانة نجوى كرم أنها كانت تعاني من انحراف وتيرة في أنفها تسبب لها في ضيق نفسها ولم تهتم له كثيراً إلا أنها خضعت لحقن أطراف انفها بالبوتوكس لتغير في شكله فأصبح أكبر حجماً فقررت بعد ذلك بالخضوع لعملية التجميل كاملة حتى تزيل الانحراف لا أكثر ولا أقل.

تطل الفنانة نجوى كرم خلال برنامج المواهب أراب غوت تالنت بموسمه الرابع اليوم على قنوات الmbc.

وأضافت انها قررت الخضوع للجراحة لأنها ملت من شكلها ولم تكن مرتاحة، لافتة الى أن الشكل النهائي بدأ يظهر بعد مرور أكثر من شهرين على العملية التجميلية التي خضعت لها.