اعلاميون ينظمون وقفة احتجاجية أمام مجلس الصحافة للمطالبة بإطلاق سراح “عثمان ميرغني”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ينظم عدد من الصحفيين والإعلاميين وقفة احتجاجية يوم الأحد القادم أمام مجلس الصحافة والمطبوعات للمطالبة بإطلاق سراح الكاتب الصحفي رئيس تحرير صحيفة التيار عثمان ميرغني.

واعتقل الأمن عثمان ميرغني يوم 22 فبراير الماضي بعيد ظهوره في إحدى القنوات الفضائية منتقدا خطاب الرئيس عمر البشير الذي أعلن عبره فرض حالة الطوارئ.

وسمح جهاز الأمن والمخابرات السوداني يوم الثلاثاء لأسرة ميرغني بزيارته بعد 18 يوما من الاعتقال، في وقت نظمت فيه أسر المعتقلين وقفة احتجاجية أمام المفوضية القومية لحقوق الإنسان.

وكان اتحاد الصحفيين قاد مبادرة لإطلاق سراح ميرغني لكنها لم تكلل حتى الآن بالنجاح.