والدة مغنية الراب الكويتية دانا العليان تكشف لأول مرة تفاصيل وفاتها

انتشر في الآونة الأخير خبر وفاة مغنية الراب الكويتية دانا العليان الملقبة بـ”مزدانة” إلا أن خبر وفاتها أثار ضجة كبيرة وذلك لعدم خروج أي أحد من اطرف عائلتها ليؤكد أو ينفي الخبر.

كما وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مهاجمين عائلة دانا العليان معتقدين أنها قد تكون روجت لنفسها بمثل هذه الشائعة بمساعدة عائلتها إلا أن والدة دانة العليان كشفت الأمر بالكامل.

أكدت والدة دانة العليان خبر وفاتها للمرة الأولى مشيرة أن دانة التي كانت تبلغ ال31 من عمرها توفيت الأحد 11 فبراير الماضي وبقي الخبر طي الكتمان لصعوبة الأمر على نفسية عائلتها وأشقائها إلى أن خرجت مواقع التواصل الاجتماعي بالخبر.

Advertisements

ذكرت والدة دانة العليان أن ابنتها الوحيدة توفيت في حادث سير تعرضت له أثناء ذهابها للقاء أحد المخرجين من أجل عمل فني لها في مسلسل كانت تنوي تصويره خلال الفترة القادمة وقد علمت بوفاة ابنتها بعد مرور ساعتين على الحادث لإصابتها البالغة.

وأكدت والدة دانة العليان أن ابنتها تركت طفلاً يبلغ من العمر 8 سنوات يدعى عبدالله ولا يعلم بوفاة والدته حرصاً على بلوغه عمراً أكبر ليستوعب ما حدث ويتقبل رحيل والدته بشكل أقوى إذ يعتقد أنها في رحلة عمل.

وقد أشارت والدة الراحلة دانا العليان أنها طالبت بحذف حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي لأن ابنتها كانت تشارك متابعيها بتفاصيل كثيرة وجريئة قد تتسبب فهم الجمهور لها بطريقة خاطئة.