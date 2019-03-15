انتشر في الآونة الأخير خبر وفاة مغنية الراب الكويتية دانا العليان الملقبة بـ”مزدانة” إلا أن خبر وفاتها أثار ضجة كبيرة وذلك لعدم خروج أي أحد من اطرف عائلتها ليؤكد أو ينفي الخبر.
كما وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مهاجمين عائلة دانا العليان معتقدين أنها قد تكون روجت لنفسها بمثل هذه الشائعة بمساعدة عائلتها إلا أن والدة دانة العليان كشفت الأمر بالكامل.
أكدت والدة دانة العليان خبر وفاتها للمرة الأولى مشيرة أن دانة التي كانت تبلغ ال31 من عمرها توفيت الأحد 11 فبراير الماضي وبقي الخبر طي الكتمان لصعوبة الأمر على نفسية عائلتها وأشقائها إلى أن خرجت مواقع التواصل الاجتماعي بالخبر.
ذكرت والدة دانة العليان أن ابنتها الوحيدة توفيت في حادث سير تعرضت له أثناء ذهابها للقاء أحد المخرجين من أجل عمل فني لها في مسلسل كانت تنوي تصويره خلال الفترة القادمة وقد علمت بوفاة ابنتها بعد مرور ساعتين على الحادث لإصابتها البالغة.
وأكدت والدة دانة العليان أن ابنتها تركت طفلاً يبلغ من العمر 8 سنوات يدعى عبدالله ولا يعلم بوفاة والدته حرصاً على بلوغه عمراً أكبر ليستوعب ما حدث ويتقبل رحيل والدته بشكل أقوى إذ يعتقد أنها في رحلة عمل.
وقد أشارت والدة الراحلة دانا العليان أنها طالبت بحذف حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي لأن ابنتها كانت تشارك متابعيها بتفاصيل كثيرة وجريئة قد تتسبب فهم الجمهور لها بطريقة خاطئة.
كانت هذه تفاصيل خبر والدة مغنية الراب الكويتية دانا العليان تكشف لأول مرة تفاصيل وفاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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