قصي خولي حزين وينفى شائعه وجوده في العناية المركزة

تعرّض الفنّان السوري قصي خولي لشائعة مغرضة تفيد بأنه تعرض لحادث سير مؤلم تسبب بنقله إلى المستشفى ووضعه في العناية المشددة بسبب إصابته البالغة.

هذه الشائعة أزعجت قصي كثيراً، خصوصاً وأن إنتشارها تسبب بقلق كبير لعائلته، ما دفعه إلى إعادة نشر الخبر- الشائعة والرد عليه قائلا" هذا الخبر كاذب بفضل الله أنا بخير وما صار معي شي. الله يسامح يلي اختلق ونشر هيك خبر. طيب مو حرام عليكم تخلوا أهلي يخافوا. ما بتفكروا بأهاليكن يسمعوا هيك شي عنكم؟ الله يسامحكن . شكرا لكل من إتصل ليطمئن علي".

وكانت إنتشرت شائعة ، عن تعرض قصي خولي لحادث على طريق الطار، ووجوده في العناية المشددة في مسشفى الأسد الجامعي، وتعرضه لتشوه كامل في الوجه.

يشار إلى أن قصي خولي، يشارك نادين نجيم ومعتصم النهار ببطلولة مسلسل "خمسة ونص" الذي سوف يعرض في الموسم الرمضاني 2019.