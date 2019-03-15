حقيقة استبعاد أحمد مكي من بطولة فيلم "مشربتش من نيلها" بعد خلاف على الأجر

نفت الشركة المنتجة لفيلم "مشربتش من نيلها"، كل ما تردد عن استبعاد النجم أحمد مكي من بطولة الفيلم بسبب خلاف على الأجر، مؤكدة أنها لم تتفاوض معه من الأساس، وأنّ المخرج سامح عبد العزيز لا يزال في مرحلة التحضير مع كاتب الفيلم عمر طاهر، ولم يتم ترشيح أيّ نجم لبطولة العمل الذي يمثّل أول عودة للمخرج بعد الخروج من السجن بعفو رئاسي.

أشارت الشركة في بيان رسمي حصل "سيدتي. نت" على نسخة منه، إلى أنّ ما نُشر عن اعتذار أحمد مكي غير صحيح، وقالت: إنّ الشركة تكن كل التقدير والاحترام للفنان أحمد مكي، ولكن لم نتفاوض معه من قريب أو بعيد لكي يتم الاختلاف على الأجر بخصوص الفيلم.

وتابعت مؤكدة أنّ جلسات عمل مستمرة تجمع بين المخرج سامح عبدالعزيز والكاتب عمر طاهر، والمنتج إيهاب صديق مالك شركة "دبل إيه برودكشن" المنتجة للفيلم، للوقوف على التفاصيل كافة الخاصة بالفيلم، واختيار أبطال العمل، ولم يتم التفاوض رسميًّا مع أيّ نجم حتى الآن.

يُذكر أنّ أحمد مكي غائب عن السينما المصرية منذ العام 2013، عندما قدم آخر أفلامه "سمير أبو النيل"، وبدأ مؤخرًا التحضير لتصوير فيلم جديد من تأليفه وإخراجه، يحمل اسمًا موقتًا هو "عقد يعقد"، ولم يتم الكشف عن أسماء النجوم المشاركين فيه حتى الآن، كما يخطط لتقديم الجزء السادس من مسلسل "الكبير أوي" بموسم رمضان 2020.