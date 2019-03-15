بعد اتهامها بالفسق والفجور - سما المصري ترد بألفاظ خادشة.. ولمن قالت: "هالفك على المحاكم لحد ما أحبسك"؟

في واقعة غريبة نشرت الفنانة الإستعراضية سما المصري على حسابها الخاص في "إنستغرام" صورة لها من أحد الأفلام التي شاركت فيها، وعلقت عليها بأن هذه الصورة كانت السبب في رفع أحد المحامين دعوى قضائية يتهمها فيها بالفسق والفجور.

وردت سما على هذا المحامي بتعليق على الصورة تجاوزت فيه ببعض الألفاظ الخادشة، وقالت: "الصوره دي بأه من فيلم "على واحدة ونص"، كان في محامي (.....) مع احترامنا للمحامين الشرفاء، قام راح إيه قدم بلاغ فيا إن الصوره دي مع صور تانية بتحرض علي الفسق والفجور... صوتي يا أم سوسو... طب يا (....) دي صورة مصرحة بيها الرقابة إنها تنزل أنت بأه (........) هتعمل بورمجي؟؟ هتحبسني أنا والرقابه مثلا؟".

وأضافت: "يلعن أبو اللي دخلك حقوق ياشمال.... والبلاغ اتحفظ كالعادة طبعاً، وأنا اللي بالففه المحاكم دلوقتي عشان أحبسه باذن الله، وبطل يا دلدول تسلط عليا ناس عشان أتنازل عن القضية، أنا (......) اللي جابوك عشان تاني مرة تبقي تحترم روب المحاماة اللي أنت لابسه... قال عايز يحبسني عشان صور كان غيرك اشطر ياض دي مصر كلها مقدمة فيا بلاغات بس دعاء الوالدين باه... يا خرونج".