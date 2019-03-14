شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قدمت الفنانة السودانية ستونة مجروس المقيمة بجمهورية مصر العربية – قدمت أغنية جديدة تتغنى فيها بأمجاد فريق الهلال وذلك في إطار الحملة التشجيعية التي تدعم النادي وهو يتأهب للأدوار المتقدمة في مسابقة بطولة الكونفدرالية الأفريقية. الأغنية التي صاغت كلماتها الشاعرة أزاهر آدم لم تغفل إدراج اسم رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور أشرف الكاردينال في مطلعها حيث وصفته بأنه (أبونا) في إشارة إلى رعايته الكبيرة التي ظل يوليها للنادي وفريق كرة القدم و يقول مطلع الأغنية: سموك هلال Advertisements واصلك هلال.. هيبة ولعب رقة وجمال .. يسلم أبونا الكاردينال

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كانت هذه تفاصيل خبر قبل معركة ناكانا .. الفنانة السودانية المقيمة بمصر (ستونة مجروس) تدخل نادي الكاردينال.! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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