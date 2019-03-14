الجزيرة : توفر وجبة مجانية لـ50 ألف تلميذ وتلميذة

اختتم الصندوق القومي لرعاية الطلاب بالجزيرة يوم الخميس بمدرسة بركات الثانوية النموذجية جنوب الجزيرة، فعاليات مشروع الوجبة المدرسية المجانية، وأعلن عن ترتيبات لتنفيذ الوثبة الثانية لمشروع الوجبة المدرسية المجانية لعدد 50 ألف تلميذ وتلميذة .

وأكد مدير إدارة المرحلة الثانوية ممثل وزير التربية والتعليم، عماد الدين علي بلة، خلال مخاطبة الاحتفال الذي أقيم على شرف المناسبة بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والتشريعية والاتحاد العام لطلاب الولاية، أكد دعم ومساندة وزارته لبرامج الصندوق لتنفيذ المشاريع الرامية لتحقيق الاستقرار في العملية التعليمية.

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من جهته أعلن الأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب بولاية الجزيرة، حسين الصادق، بحسب الشروق – عن ترتيبات جارية لتنفيذ الوثبة الثانية لمشروع الوجبة المدرسية المجانية والتي تستهدف 50 ألف تلميذ وتلميذة بمرحلتي الأساس والثانوي وتنفيذ حزمة من البرامج الأخرى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)