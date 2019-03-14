هارون يخاطب مؤتمر البناء الحزبي بمحلية أمبدة بالسبت

يخاطب الرئيس المفوض لحزب المؤتمر الوطني، أحمد هارون، صباح السبت، المؤتمر العام للحزب بمحلية أمبدة في دورة انعقاده الخامسة تحت شعار “نحو أمة منتجة”، بحضور رئيس الحزب بالولاية، كامل مصطفى الأمين، وقيادات وعضوية الحزب بالخرطوم.

وأعلن أمين الصحافة والإعلام الجماهيري بحزب المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم، عبدالقادر كاوير،بحسب الشروق – أن هارون سيفتتح ضمن الأنشطة المصاحبة للمؤتمر معرضاً للمنتجات، مبيناً أن مؤتمر بناء محلية أمبدة يأتي عقب إكمال الحزب لمؤتمرات البناء الخاصة بشُعب الأساس والمناطق بالولاية، وأوضح كاوير أن المؤتمر سيناقش ورقة عمل خاصة بزيادة الإنتاج والإنتاجية وعدة أوراق عمل أخرى، وسيحضره 1000 عضو مصعد من مؤتمرات شُعب الأساس والمناطق بأمبدة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)