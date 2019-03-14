المريخ يوجه ضربة ثانية للهلال ويتعاقد مع محمود أمبدة

التاريخ: 14-مارس-2019 فى : رياضة 137 مشاهدة بعد فوزه بصفقة المهاجم الصادق شلش أمس، وجه المريخ ضربة ثانية للمريخ وتعاقد مع محمود أمبدة الطرف الأيسر للمريخ والذي قام الهلال بإنهاء عقده أمس، حيث وقع أمبدة على عقد مدته ثلاث سنوات ووضع المريخ بيانات اللاعب في نظام الانتقالات (السيستم) على أن يصبح لاعباً رسمياً للمريخ في التسجيلات الصيفية التي تنطلق في الأول من يوليو المقبل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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