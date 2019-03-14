عاجل.. مظاهرات في الخرطوم وأم درمان

تجمع عدد كبير من المتظاهرين في مدينتي الخرطوم وأم درمان بالسودان الخميس، بحسب شهود عيان، وذلك قبل تدخل قوات الأمن إلى تفريقهم مستخدمة الغاز المسيل للدموع.



يأتي ذلك تزامنا مع أداء الحكومة الجديدة برئاسة طاهر إيلا لليمين الدستورية. يذكر، والتي تعد ثالث حكومة للسودان في أقل من عامين ونصف، ويراهن عليها الرئيس عمر البشير لحل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.