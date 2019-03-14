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عاجل.. مظاهرات في الخرطوم وأم درمان

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تجمع عدد كبير من المتظاهرين في مدينتي الخرطوم وأم درمان بالسودان الخميس، بحسب شهود عيان، وذلك قبل تدخل  قوات الأمن إلى تفريقهم مستخدمة الغاز المسيل للدموع.

يأتي ذلك تزامنا مع أداء الحكومة الجديدة برئاسة طاهر إيلا لليمين الدستورية. يذكر، والتي تعد ثالث حكومة للسودان في أقل من عامين ونصف، ويراهن عليها الرئيس عمر البشير لحل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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