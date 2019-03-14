مساعد رئيس الجمهورية يشيد بالدور الرائد للقابلات

أشاد مساعد رئيس الجمهورية إبراهيم السنوسي بالدور الرائد للقابلات، معتبراً توفير الخدمات الصحية والتعليمية إحدى واجبات الدولة.

وأكد "السنوسي" خلال مخاطبته حفل افتتاح مركز الزيتونة الخيري الصحي بالسلمة اليوم الخميس أنه لا سبيل للبلاد إلا بالنهل من العلم ليلحقوا بركب العلماء، لافتًا إلى أن الدور الذي يقوم به رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم الطبية مأمون حميدة من خدمات تعليمية وصحية بالبلاد .

من جهته كشف نائب مدير جامعة العلوم الطبية حافظ حميدة أن المنطقة التي أقيم عليها المركز الصحي كانت وكراً لممارسة الرذيلة وزوار الليل وملجأ لأصحاب المخدرات والجريمة، منوهاً إلى أن الجامعة حولته لمشروع أكاديمي بعد شكوى سكان الحي من الممارسات السالبة التي تجري به.

من جهته قال مدير عام وزارة الصحة الدكتور بابكر محمد علي إن الجامعة لها ثلاثة وظائف فضلاً عن وظيفتها التعليمية منها توفير التعليم المستمر ونقل التقنية والابتكار والمشاركة المجتمعية .