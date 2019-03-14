والي لشرق دارفور الجديد يؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية

أدى القسم أمام رئيس الجمهورية بالقصر الجمهوري يوم الخميس، اللواء أمن أنس عمر، والياً لشرق دارفور، بحضور النائب الأول للرئيس، الفريق أول ركن عوض بن عوف، ورئيس القضاء، عبدالمجيد إدريس، ورئيس الوزراء، محمد طاهر ايلا.

وكان اللواء أنس قد عمل والياً للولاية في الحكومة السابقة، قبل أن يحل رئيس الجمهورية الحكومة الاتحادية ويعفي الولاة، ويتم تعيين وال جديد، ليصدر قرارُ آخر بإعادة عمر إلى الولاية مرة أخرى.