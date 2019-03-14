السبت.. وفد من الكونغرس الأمريكي يزور السودان

يبدأ وفد من الكونغرس الأمريكي زيارة الى السودان السبت المقبل، تستغرق ثلاثة أيام يجري خلالها لقاءات واسعة جداً مع رئيس وقيادات البرلمان، وعدد كبير من المسؤولين في الدولة.

وقالت إدارة الإعلام بالبرلمان السوداني في تعميم تلقى “باج نيوز” نسخة منه الخميس، إن الوفد الأميركي سيلتقي رئيس مجلس الوزراء محمد طاهر أيلا، ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق أول صلاح عبدالله، إضافة لوزيري العدل محمد أحمد سالم، والخارجية الدرديري محمد أحمد، وعدد آخر من المسؤولين بالدولة.

يشار الى أن زيارة وفد الكونغرس الأميركي للخرطوم هي الاولى منذ شهر مايو من العام الماضي، حيث زار وفد مماثل الخرطوم وناقش عدة ملفات.