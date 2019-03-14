توقعات بإعلان نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية يونيو المقبل

التاريخ: 14-مارس-2019
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قال وكيل وزارة التربية والتعليم الطاهر حسن الطاهر إعلان نتيجة الشهادة الثانوية من المتوقع أن تتم في الأسبوع الأخير من شهر يونيو القادم حسب التقويم الذي وضعه مجلس امتحانات السودان.
وأكد الوكيل لدى تفقده ختام امتحانات الشهادة الثانوية بمراكز الإمتحانات بمحلية شرق النيل يوم الخميس أن الأجهزة الإعلامية المختلفة المسموعة والمرئية والمقروءة قامت بدورها بمهنية وبصورة طيبة مفندة للشائعات ومطمئنة للأسر والطلاب وداعمة لجوانب استقرار هذه الامتحانات من خلال التقارير الصحفية الصادقة التي أوردتها عن كل ما يتعلق بإجراءات الامتحانات.
وكشف بحسب صحيفة الصيحة أون لاين عن البدء في إجراءات كنترول وتصحيح امتحانات الشهادة الثانوية بعد أن تم اختيار عدد(١٥٠٠) معلم لأعمال الكنترول و(٦) آلاف معلمة ومعلمة لعملية التصحيح ، مؤكداً أن جميع الترتيبات قد اكتملت لانطلاق أعمال الكنترول والتصحيح وأنهم على ثقة تامة بأن كل الأمور ستسير وفق ما هو مخطط له حتى إعلان النتيجة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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