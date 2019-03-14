وزير المعادن: الموارد ملك للجميع

أعلن وزير المعادن محمد ابوفاطمة عبدالله، الحرص على سلامة المعدنين بمواقع التعدين كافة بالبلاد للحفاظ على الأرواح وزيادة الإنتاج وتقنين الموارد لتدخل الخزينة العامة للدولة، وشدد على أن تلك الموارد ملك للجميع وليس لأفراد أو لشركات.

وأضاف عبدالله في تصريحات صحفية عقب أداء مراسم القسم أمام رئيس الجمهورية، يوم الخميس، قائلاً “بل هي موارد وطنية مما يتطلب الاعتناء بها ومراجعة القوانين واللوائح وشروط الخدمة في الوحدات المختلفة بالوزارة”.

وكشف عن مراجعة وتعديلات مرتقبة للهياكل الإدارية والفنية، بجانب أداء الشركات العاملة في القطاع لأجل تمكينها في العمل بالمواقع، ودعا إلى التناغم بين المركز والولايات خلال المرحلة المقبلة.

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وأكد عبدالله على،بحسب الشروق – أن السودان يزخر بموارد متعددة خاصة في مجالات الاقتصادية والإنتاجية، كاشفاً انطلاق فرق إلى ولايات البلاد للتنقيب والاستكشاف وتقييم الخامات لتكون رافدة للحزينة العامة وتطوير قطاع المعادن في البلاد.

وتعهد بالاستمرار في محاربة التهريب لتكون كل تلك الموارد في مصلحة التنمية المستدامة.

وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستركز على الاستفادة من الموارد الموجودة في القطاع وتوفير فرص عمالة كبيرة بالنسبة للشباب، وتأهيل الكادر المناسب لاستغلال الموارد مع الشركات العاملة واستقطاب الشركاء على المستوى الخارجي والداخلي لتوفير الموارد المطلوبة لإحلال الواردات من القطاع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)