البرلمان: البلاد تواجه عداءاً خارجياً وخلايا تهدف للتخريب وزعزعة الأمن

التاريخ: 14-مارس-2019
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أكدت لجنة التشريع والعدل بالبرلمان أن ضبطيات الأسلحة التي تمت مؤخراً دليل على وجود جهات وخلايا تهدف للتخريب وزعزعة الأمن، في وقت أشادت فيه بدور القوات النظامية في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.
وقال عثمان آدم نمر رئيس اللجنة بحسب (smc) إن البلاد تواجه عداءاً خارجياً عبر الخلايا التي تم القبض عليها والتي يتم دعمها من الخارج، مشيراً إلى أن تلك الخلايا تخطط لخلق حالة من الفوضي وترويع المواطنين، مؤكداً أن الهدف الأساسي من حالة الطوارئ الحفاظ علي أمن الوطن والمواطنين.
ودعا نمر المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة النظامية وتبلغيهم بأي معلومات ومظاهر تخل بالأمن للحفاظ على أمن الوطن وإستقراره.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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