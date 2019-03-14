إعلان التشكيل الوزاري لحكومة الخرطوم الجديدة

أعلن والي ولاية الخرطوم الفريق أول هاشم عثمان الحسين، يوم الخميس، توليفة حكومته الجديدة التي أبقى فيها على وزراء الحكومة السابقين وأجرى تعديلات على قائمة المعتمدين. وسمى الحسين، د.التجاني الأصم وزيراً لمجلس البيئة، ومحمد عثمان وزيراً لمجلس الشباب. ووزراء حكومة الخرطوم هم: مأمون حميدة وزيراً للصحة. وم.عقيد خالد محمد خير وزيراً للبنى التحتية والمواصلات. وم. محمد حسن‪‎‪ الحضري للتخطيط العمراني. ود. صلاح محمد علي وزيراً للمالية. وتشمل قائمة وزراء حكومة الخرطوم: أمل البيلي وزيرة للرعاية الاجتماعية. الطاهر الطيب برانكو؛ الزراعة. ومحمد يوسف الدقير وزيراً للتربية والتعليم. والهادي حسن عبدالجليل وزيراً للثقافة والإعلام. جعفر أحمد عبدالله وزيراً للصناعة والتجارة. وكلف والي الخرطوم، اللواء شرطة عثمان كباشي بمهام محلية بحري. Advertisements العميد شرطة ابوعبيدة العراقي معتمداً لمحلية أمدرمان. اليسع الصديق ابوكساوي معتمداً لمحلية جبل أولياء. وأبقى والي الخرطوم على الفريق أحمد علي معتمداً على الخرطوم. الناجي محمد علي لشرق النيل. عبداللطيف فضيلي معتمداً على محلية أمبدة. بله يوسف أحمد معتمداً لمحلية كرري. وحوت قائمة رؤوساء المجالس بالولاية: د. عباس الشيخ محمد صالح رئيساً للمجلس الأعلى للاستراتيجية. أميرة يوسف ابوطويلة رئيساً للمجلس الأعلى للحكم المحلي. ود. ميادة عبدالله إبراهيم رئيساً للمجلس الأعلى للتنمية البشرية والعمل. د. جابر إدريس عويشة رئيساً للمجلس الأعلى للدعوة والإرشاد. محمد عثمان الخليفة رئيساً للمجلس الأعلى للشباب والرياضة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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