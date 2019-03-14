تعيين وكيل لوزارة الزراعة والغابات

التاريخ: 14-مارس-2019 فى : أخبار 149 مشاهدة أصدر رئيس مجلس الوزراء القومي د. محمد طاهر أيلا، يوم الخميس، قراراً بتعيين وكيل لوزارة الزراعة والغابات وسمى القرار “بابكر عثمان محمد علي” وكيلاً لوزارة الزراعة والغابات. ووجه القرار بحسب الشروق – الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات. ووجه قرار رئيس مجلس الوزراء القومي، وزارات رئاسة مجلس الوزراء، الزراعة والغابات والعمل والإصلاح الإداري وتنمية الموارد البشرية، والجهات المعنية الأخرى، باتخاذ الإجراءات لتنفيذ القرار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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