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وفد من الكونغرس يبدأ زيارة للبلاد السبت

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 14-مارس-2019

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يصل إلى الخرطوم، يوم السبت، وفد من الكونغرس الأميركي في زيارة للبلاد تستغرق ثلاثة أيام يجري خلالها لقاءات واسعة جداً مع رئيس وقيادات المجلس الوطني “البرلمان”، وعدد كبير من المسؤولين في الدولة.

ويلتقي الوفد الأميركي بحسب الشروق – رئيس مجلس الوزراء محمد طاهر أيلا، ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق أول صلاح عبدالله، إضافة لوزيري العدل محمد أحمد سالم، والخارجية الدرديري محمد أحمد، وعدد آخر من المسؤولين بالدولة.
وهذه هي الزيارة لوفد الكونغرس الأميركي للخرطوم منذ شهر مايو من العام الماضي،حيث زار وفد مماثل الخرطوم وناقش عدة ملفات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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