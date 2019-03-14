كشف الفنان الشاب عبد السلام حمد نجم برنامج (أغاني وأغاني) عن استهلال تجاربه الخاصة في الغناء بالتعاون مع الشاعر الكبير اسحق الحلنقي بأغنية (أغتربت سنين) ويقول مطلعها: أغتربت سنين الله قدر لي.. دمعتين اتنين يسكنن عيني وين عيون أمي وين حنانا علي .. Advertisements وين ليالي القاش لما تسرح بي وأوضح حمد بأن مبادرة تعاونه مع الحلنقي قادها الفنان جمال فرفور ، مشيراً إلى أن الأخير يعتبر من أكبر الداعمين لمسيرته الفنية حيث يسدي له النصائح ، مشيراً إلى أنه قابل في الوسط الفني كثير من أصحاب (الباغة والسجارة) في إشارة إلى الخمر والمخدرات ، موضحاً بأنه تجنب كل ذلك ولم يتعاط سوى (الشاي ياللبن). االخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : نفى تعاطيه الخمر و المخدرات.. نجم (أغاني وأغاني) عبد السلام حمد يستهل أغنياته الخاصة باسحق الحلنقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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