كبر يصل أديس لمواساة الشعب الإثيوبي في حادث الطائرة

التاريخ: 14-مارس-2019
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وصل نائب رئيس الجمهورية عثمان محمد يوسف كبر، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يوم الأحد، في زيارة تستغرق يوماً واحداً من أجل تقديم واجب العزاء ومواساة الحكومة والشعب الإثيوبي في حادثة الطائرة الإثيوبية المنكوبة.
وكان في استقبال نائب رئيس الجمهورية بمطار أديس الدولي نائب رئيس الوزراء الإثيوبي دمقي مكونن وعدد من المسؤولين. ويلتقي كبر خلال زيارته رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
ورافق كبر خلال زيارته لأديس أبابا بحسب الشروق كل من نائب الأمين العام لرئاسة الجمهورية السفير جمال الشيخ ورئيس الفيدرالية الأفريقية الصادق الرزيقي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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