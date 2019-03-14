بالفيديو : الفنانة هند الطاهر تقدم كلمات جديدة لأغنية (سوداني الجوة وجداني) من وحي الاحتجاجات

قدمت الفنانة السودانية هند الطاهر الأغنية الوطنية الشهيرة (سوداني الجوة وجداني) من خلال كلمات جديدة مستوحاة من الاحتجاجات والمظاهرات التي انتظمت العديد من المدن السودانية مؤخراً في محاولة لدعم حراك المحتجين فنياً.
واستغلت الطاهر اللحن المعروف والمحفوظ في الوجدان والذاكرة السودانية حيث قامت بمجاراة الإيقاع وطريقة أداء الأغنية لاشعال حماس الشارع مقدمة الكلمات الجديدة بنفس النسق وتقول فيها:
سوداني والثورة عنواني..
بريدو
من بري لي كوبر..
ديسمبر أكتوبر .. بريدو
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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