بعثة المريخ تغادر إلى أثيوبيا فجر الأحد

التاريخ: 14-مارس-2019
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قررت إدارة المريخ، سفر بعثة الفريق فجر الأحد المقبل، إلى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، لإقامة معسكر تحضيري لعشرة أيام، استعداداً لمواجهة الساحلي التونسي يوم 29 مارس الحالي في إياب نصف نهائي كاس زايد للأندية العربية، وتتكون البعثة من 36 فرداً برئاسة رئيس القطاع الرياضي اللواء كمال شقاق وعضو المجلس شمس الدين الطيب نائباً، وسيلحق بالبعثة مدرب الأحمال الروماني ماريوس الذي سافر لموطنه بإذن خاص كما ينضم لها أخصائي العلاج البدني أحمد العابد الذي وصل أمس الأول ويرافقها جميع اللاعبين القدامى والجدد عدا ضياء الدين المصاب.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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