ويذكر أن اتخذ قضاة التحقيق الفرنسيون الثلاثاء قرارا برفض اتهام امرأة ثالثة لطارق رمضان، الموقوف بتهمة اغتصاب امرأتين في مستشفى سجن فرين لإصابته بالتصلب اللويحي، باغتصابها تسع مرات بين عامي 2013 و2014.
رمضان (55 عاما) موقوف في مستشفى سجن فرين لإصابته بالتصلب اللويحي، وهو ينفي نفيا قاطعا تهم الاغتصاب الموجهة إليه.
كانت هذه تفاصيل خبر محكمة الاستئناف في باريس ترفض طلب طارق رمضان بتبرئته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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