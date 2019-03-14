محكمة الاستئناف في باريس ترفض طلب طارق رمضان بتبرئته

أعلنت محكمة الاستنئاف في باريس، اليوم الخميس، رفض طلب ا

لمفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان، بتبرئته

وتتمسك باتهامه بالاغتصاب في قضيتين، حسبما ذكرت شبكة "24 لايف".

ويذكر أن اتخذ قضاة التحقيق الفرنسيون الثلاثاء قرارا برفض اتهام امرأة ثالثة لطارق رمضان، الموقوف بتهمة اغتصاب امرأتين في مستشفى سجن فرين لإصابته بالتصلب اللويحي، باغتصابها تسع مرات بين عامي 2013 و2014.

رمضان (55 عاما) موقوف في مستشفى سجن فرين لإصابته بالتصلب اللويحي، وهو ينفي نفيا قاطعا تهم الاغتصاب الموجهة إليه.