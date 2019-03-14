الأمم المتحدة تسعى لجمع مساعدات بمليارات الدولارات لسوريا

أعلنت الأمم المتحدة، عزمها لجمع مليارات الدولارات من المساعدات الإضافية لسوريا، اليوم الخميس، في محاولة لكسر حالة السأم التي أصابت المانحين بعد ثماني سنوات من الحرب الأهلية والانقسامات حول أسلوب التعامل مع الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في مؤتمر “دعم مستقبل سوريا والمنطقة “ببروكسل، إنه سيكون يوما جميلا إذا تعهد المانحون بتقديم ستة مليارات دولار لبلد الذي تمزقه الحرب ويحتاج إلى 11.7 مليون شخص من مواطنيه، كثير منهم أطفال، لمساعدات طارئة.

وقال دانيال جوستافون، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لبرامج منظمة الأغذية والذراعة خلال المؤتمر الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي مع الأمم المتحدة إن المال “يمكن ان يساعد الأسر على تجنب اتخاذ قرارات قصيرة المد تكون لها تداعيات سلبية على المدى الطويل”.

ودعت فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي التي وصلت في اليوم الثالث للمؤتمر إلى الإبقاء على الضغوط الكبيرة، من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وحذر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في كلمته الافتتاحية من أثر الأزمة على بلاده.