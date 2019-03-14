أظهرت بيانات أن واردات الهند من النفط الإيراني في فبراير الماضي، هبطت بأكثر من 60% عن مستواها قبل عام، إلى نحو 260 ألف برميل يومياً، مع خفض نيودلهي وارداتها بموجب اتفاق الإعفاء من العقوبات مع واشنطن.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران في نوفمبر الماضي، لشل اقتصادها المعتمد على إيرادات النفط، ولكنها أعفت منها 8 دول بينها الهند 6 أشهر، وسمحت واشنطن للهند بالاستمرار في شراء نحو 300 ألف برميل يومياً من النفط حتى أوائل مايو المقبل.
وانخفضت واردات الهند من إيران في فبراير الماضي 4% عن مشتريات يناير الماضي، وأشارت البيانات إلى أن إيران كانت ثامن أكبر مورد للنفط إلى الهند في فبراير الماضي، بعدما احتلت المركز السابع في يناير الماضي.
وفي الشهر الماضي، تراجع نصيب طهران من إجمالي واردات النفط الهندية إلى نحو 5% من حوالي 14% قبل عام، وأظهرت البيانات أنه في الأشهر الـ 11 الأولى من السنة المالية التي بدأت في أبريل الماضي، زادت واردات النفط الهندية من إيران 5.6% إلى 486 ألفاً و400 برميل يومياً، مع زيادة مشتريات شركات التكرير قبل العقوبات الأمريكية بفعل الخصومات التي عرضتها طهران.
وقال وزير النفط الإيراني بجن زنجنه العام الماضي إن "بلاده تأمل بيع ما يربو على 500 ألف برميل يومياً من الخام إلى الهند في 2018-2019"، وعرض شحناً مجانياً تقريباً، وتمديد فترة السداد لتعزيز مبيعات البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر هبوط واردات الهند من نفط الإيراني بـ 60% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.