هبوط واردات الهند من نفط الإيراني بـ 60%

أظهرت بيانات أن واردات الهند من النفط الإيراني في فبراير الماضي، هبطت بأكثر من 60% عن مستواها قبل عام، إلى نحو 260 ألف برميل يومياً، مع خفض نيودلهي وارداتها بموجب اتفاق الإعفاء من العقوبات مع واشنطن.



وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران في نوفمبر الماضي، لشل اقتصادها المعتمد على إيرادات النفط، ولكنها أعفت منها 8 دول بينها الهند 6 أشهر، وسمحت واشنطن للهند بالاستمرار في شراء نحو 300 ألف برميل يومياً من النفط حتى أوائل مايو المقبل.

وانخفضت واردات الهند من إيران في فبراير الماضي 4% عن مشتريات يناير الماضي، وأشارت البيانات إلى أن إيران كانت ثامن أكبر مورد للنفط إلى الهند في فبراير الماضي، بعدما احتلت المركز السابع في يناير الماضي.

وفي الشهر الماضي، تراجع نصيب طهران من إجمالي واردات النفط الهندية إلى نحو 5% من حوالي 14% قبل عام، وأظهرت البيانات أنه في الأشهر الـ 11 الأولى من السنة المالية التي بدأت في أبريل الماضي، زادت واردات النفط الهندية من إيران 5.6% إلى 486 ألفاً و400 برميل يومياً، مع زيادة مشتريات شركات التكرير قبل العقوبات الأمريكية بفعل الخصومات التي عرضتها طهران.