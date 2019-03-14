موجز "السودان 365".. تظاهرات بالأحياء.. والاعتقال أبرز النتائج

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:

وزراء الدولة يؤدون القسم أمام الرئيس البشير

أدى وزراء الدولة بالحكومة الجديدة اليوم الخميس بالقصر الجمهوري القسم أمام الرئيس السوداني؛ عمر البشير.

وحضر مراسم اليمين الدستورية: النائب الاول للرئيس؛ الفريق اول ركن عوض محمد احمد ابن عوف؛ ورئيس القضاء مولانا عبدالمجيد ادريس و رئيس الوزراء؛ محمد طاهر ايلا.

البشير: الحكومة الجديدة قادرة على تجاوز أزمات البلاد

أكد الرئيس السوداني؛ عمر البشير ؛ ثقته في وزراء الحكومة الجديدة لقيادة البلاد في هذه المرحلة الصعبة والتي تتطلب تحقيق السلام والاستقرار.

وقال لدى مخاطبته الوزراء؛ اليوم الخميس عقب اداء الحكومة الحديدة القسم؛ أن اجتراح الحلول للتحديات الاقتصادية الماثلة ممكنة ومتوفرة؛وتتطلب من وزراء القطاع الاقتصادي المزيد من الجهد والمثابرة والاستغلال الأمثل للموارد الغنية للبلاد.

وشدد البشير على ان تحقيق السلام؛ واسكات صوت البندقية أولوية قصوي للدولة في ظل الرغبة الكبيرة للسلام من كافة الاطراف.

واضاف " سنكثف الاتصالات بالقوي الرافضة للحوار من أجل الاستقرار السياسي" .

واشار الى أن المناخ الدولي اصبح داعماً للسلام خاصة وان السودان من الدول الرائدة في تعزيز الاستقرار عبر مبادراته للسلام والمصالحات بدول الجوار.

وأكد الرئيس السوداني؛ أن الوزراء سيجدون الدعم والمساندة من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بما يعينهم على أداء مهامهم.

وشدد علي أهمية مراجعة لوائح وقوانين الخدمة المدنية حتي تصبح مؤهلة باعتبارها ركيزة التخطيط السليم الذي يؤدي الي نهضة الدولة.

ولفت البشير الي ضرورة إعادة النظر في تكوين الهيئات الحكومية وسلطاتها وقوانينها من أجل تعزيز الإصلاح المؤسسي للدولة.

تعرف على خطط الوزراء في الحكومة الجديدة

كشف عدد من الوزارء في الحكومة الجديدة عقب اداء القسم اليوم الخميس امام الرئيس السوداني؛ عمر البشير؛ عن بعض ملامح وخطط المرحلة المقبلة.

وقال وزير الصحة ؛ دكتور الصادق محجوب؛ أن خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة توفير العلاج الملائم لكل المرضى في السودان؛ والعمل على توطين العلاج داخل البلاد وخاصة التي تحتاج الى تخصصات دقيقة.

ومن جانبه قال وزير المعادن؛ محمد ابوفاطمة؛ أن الحكومة تواجه بتحديات كبيرة في الاقتصاد؛ وفصل المعادن عن النفط يمكن من العمل العمل باستقلالية تامة؛ وتوفير فرص عمالة للشباب؛ وتأهيل الكادر العامل مع الشركات.

واضاف سنعمل على استقطاب الشركات الاجنبية لتوفير الموارد المطلوبة لاحلال الواردات من قطاع المعادن.

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واشار ابوفاطمة الى انه سيقوم باجراء مراجعة للهياكل الفنية والادارية؛ والشركات حتى تتمكن من العمل في المواقع؛ والحرص على سلامة المعدنيين؛ لحفظ الارواح وزيادة الانتاج.

ومن جهته قال وزير الثروة الحيوانية؛ ابراهيم يوسف؛ أن مهمة الوزارة دعم في التنمية الاقتصادي؛ وهي تملك موارد ضخمة حيث يوجد بالسودان حوالي 140 مليون رأس من الحيوانات.

واشار الى وجود فرص كبيرة جدا لزيادة الانتاج والانتاجية؛ واحلال الواردات وزيادة الصادرات؛ بجانب توفير فرص عمل كبيرة جدا للشباب.

واضاف أن أكبر تحديات تواجه الحكومة بناء السلام ومعالجة الازمة الاقتصادية والحوار الوطني.

وأكد ابراهيم ان الوزراة ستقوم باصلاح حقيقي بتطوير واعداد الخطط الاستراتجية والنظم الداعمة لذلك وتطوير الهياكل والاستغلال الامثل للموارد.

وقالت وزير التعليم العالي البحث العلمي؛ سهير صلاح؛ ان الحكومة تأتي في مرحلة حرجة؛ ويجب على الجميع العمل لانقاذ البلاد.

وأضافت أن الوزارة يمكن ان تقدم الكثير خلال الفترة المقبلة؛ من خلال تدريب الشباب المتخرج في كافة المجالات.

واشارت الى ان البلاد تحتاج الى التنمية؛ والجامعات والمراكز تقوم توفر البحوث التي يجريها اساتذة الجامعات والخبراء.

وقال وزير النفط؛ ادم اسحاق جماع؛ هنالك بعض الاشكالات في الخدمة المدنية ولابد من اصلاح المسار؛ واضاف ان وزارة النفط حجر الزواية للاقتصاد؛ وسنعمل على توفير الاحتيجاجات اللازمة.

تفريغ خزان جبل أولياء غدا الجمعة

أعلنت وزارة الموارد المائية الري والكهرباء؛ تغيير بداية تفريغ خزان جبل اولياء؛ جنوب الخرطوم؛ اعتبارا من غدا الجمعة على ضوء أسس تشغيل الخزان.

وقال مدير عام شئون مياه النيل والخزانات بالوزارة؛ بله احمد عبدالرحمن؛ ان التفريغ سيؤدي الى ارتفاع في المناسيب خلف الخزان (شمال جبل أولياء )؛وخفض للمناسيب أمام الخزان (جنوب جبل أولياء ).

دعا الجهات المعنية أخذ التحوطات اللازمة حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم.

تاتي هذه الخطوة تأتي إتساقاً مع البرنامج الدوري كل عام للمحافظة علي استدامة التشغيل والخطة الموضوعة.

تفريق تظاهرة واعتقال العشرات ببورسودان

أفاد مراسل سودان نيوز 365 بخروج مظاهرات احتجاجية في الخرطوم وعطبرة وبور سودان، وأشار مراسلنا إلى أن الشرطة اعتقلت عشرات المتظاهرين ببورسودان عقب تفريق تظاهرة حاشدة ، بينهم طلاب، وتأتي هذه المظاهرات عقب دعوة تجمع المهنيين السودانيين إلى تظاهرات في أنحاء مختلفة من البلاد.

ودعا القوي الموقعة علي اعلان الحرية والتغيير إلى هذه المسيرة الجديدة في العاصمة وإلى التظاهر في اكثر من منطقة استجابت عدد كبير منها من بينها بورتسودان ومدني والقضارف وعطبرة وشمال دارفور والجنينة بغرب السودان.