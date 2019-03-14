أبو الغيط وسلامة يطالبان الفرقاء الليبيين بالإسراع في تنظيم الانتخابات

بحث الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، تطورات الأوضاع في ليبيا، والجهود لدفع المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، بما يقود إلى استكمال المرحلة الانتقالية في البلاد.

واتفق أبو الغيط وسلامة في الاتصال الهاتفي صباح اليوم الخميس، على مواصلة هذه الجهود لتوحيد الرؤى بين الليبيين للخطوات والاستحقاقات المتبقية، وصولاً إلى تنظيم الانتخابات التي يتطلع لها الشعب الليبي.