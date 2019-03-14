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الخميس 14/مارس/2019 - 05:28 م
بحث الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، تطورات الأوضاع في ليبيا، والجهود لدفع المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، بما يقود إلى استكمال المرحلة الانتقالية في البلاد.
واتفق أبو الغيط وسلامة في الاتصال الهاتفي صباح اليوم الخميس، على مواصلة هذه الجهود لتوحيد الرؤى بين الليبيين للخطوات والاستحقاقات المتبقية، وصولاً إلى تنظيم الانتخابات التي يتطلع لها الشعب الليبي.
كانت هذه تفاصيل خبر أبو الغيط وسلامة يطالبان الفرقاء الليبيين بالإسراع في تنظيم الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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