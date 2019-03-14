وقعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، اليوم الخميس، مع الصندوق الكويتي للتنمية، عقد تمويل محطة الفولة لإنتاج 200 ميقاواط كمرحلة أولى.
وقال وزير الدولة بالمالية؛ مصطفي حولي؛ أن المشروعات الممولة من الصندوق الكويتي أسهمت في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بالسودان.
وأضاف أن مشروع كهرباء الفولة من المشروعات الاقتصادية التي تساهم في دعم الاقتصاد القومي؛ والبني التحتية؛ بجانب انه يؤثر إيجابا في مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأشاد عقب التوقيع على الاتفاق العلاقات المشتركة بين السودان ودولة الكويت؛ وما يقدمه الصندوق الكويتي للتنمية بتمويل عدة قطاعات اقتصادية بالسودان.
من جانبه أكد رئيس وفد الصندوق الكويتي للتنمية؛ نصف النصف؛ استمرار التعاون المشترك مع السودان؛ وقال أن أولى المشروعات التنموية نفذت بالسودان.
من جهته قال مدير الادارة بشركة كهرباء السودان؛ المهندس على عبد الرحمن ان تنفيذ محطة الفولة الرديفة بإنتاج 200 ميقاواط يمهد الي تمديد الشبكة القومية لولايات دارفور.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تمول محطة كهرباء الفولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.