الكويت تمول محطة كهرباء الفولة

وقعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، اليوم الخميس، مع الصندوق الكويتي للتنمية، عقد تمويل محطة الفولة لإنتاج 200 ميقاواط كمرحلة أولى.

وقال وزير الدولة بالمالية؛ مصطفي حولي؛ أن المشروعات الممولة من الصندوق الكويتي أسهمت في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بالسودان.

وأضاف أن مشروع كهرباء الفولة من المشروعات الاقتصادية التي تساهم في دعم الاقتصاد القومي؛ والبني التحتية؛ بجانب انه يؤثر إيجابا في مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

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وأشاد عقب التوقيع على الاتفاق العلاقات المشتركة بين السودان ودولة الكويت؛ وما يقدمه الصندوق الكويتي للتنمية بتمويل عدة قطاعات اقتصادية بالسودان.

من جانبه أكد رئيس وفد الصندوق الكويتي للتنمية؛ نصف النصف؛ استمرار التعاون المشترك مع السودان؛ وقال أن أولى المشروعات التنموية نفذت بالسودان.

من جهته قال مدير الادارة بشركة كهرباء السودان؛ المهندس على عبد الرحمن ان تنفيذ محطة الفولة الرديفة بإنتاج 200 ميقاواط يمهد الي تمديد الشبكة القومية لولايات دارفور.