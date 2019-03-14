والي ولاية الخرطوم يعلن تشكيل حكومته الجديدة

أعلن الفريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين والي ولاية الخرطوم تشكيل حكومة الولاية والتي وصفها بأنها حكومة مرحلة تأتي في ظل ظروف إستثنائية تمر بها البلاد وذلك بعد مراجعة الكفاءة وحسن الأداء في الحكومة السابقة مؤكدا علي إدارة الحكومة الجديدة لشئون الولاية في المرحلة القادمة وفق الأولويات المتفق عليها فيما يلي مطلوبات المواطن في المعاش والخدمات كما ستعمل علي تقصير الظل الإداري وترسيخ دعائم الحكم المحلي حتي مستوي الوحدات الإدارية والأحياء فيمايلي اللجان الخدمية وقد جاء تشكيل حكومة ولاية الخرطوم علي النحو التالي:

البروفسير صلاح علي أحمد وزيرا للمالية والإقتصاد والإستثمار

الدكتور محمد يوسف الدقير وزيرا للتربية والتعليم

البروفسير مأمون محمد علي وزيرا للصحة

العميد مهندس دكتور ركن خالد محمد محمد خير وزيرا للبني التحتية والمواصلات

المهندس محمد الحسن الحضري وزيرا للتخطيط العمراني

العميد أمن مهندس الطاهر الطيب محمد الحسن وزيرا للزراعة والثروة الحيوانية والري.

الدكتورة أمل البكري محمد إسماعيل وزيرا للتنمية الاجتماعية

الأستاذ الهادي حسن عبد الجليل وزيرا للثقافة والإعلام والسياحة

الدكتور جعفر أحمد عبد الله وزيرا للصناعة والتجارة

الدكتور عباس الشيخ محمد صالح رئيسا للمجلس الأعلي للإستراتيجية

الاستاذه أميرة يوسف أبوطويلة رئيسا للمجلس الأعلي للحكم المحلي

الدكتور التجاني الشيخ حسن الأصم رئيسا للمجلس الأعلي للبئية والترقية الحضرية والريفية

الدكتورة ميادة عبد الله إبراهيم سوار الذهب رئيسا للمجلس الأعلي للتنمية البشرية والعمل

الدكتور جابر إدريس عويشة رئيسا للمجلس الأعلي للدعوة و الإرشاد

الأستاذ محمد عثمان الخليفة رئيسا للمجلس الأعلي للشباب والرياضة

الفريق شرطة محمد أحمد علي معتمدا لمحلية الخرطوم.

العميد شرطة دكتور أبوعبيدة عبد العزيز محمد عثمان معتمدا لمحلية أمدرمان.

اللواء شرطة عثمان كباشي جمعه معتمدا لمحليةبحري.

الأستاذ عبد اللطيف عبد الله عطا السيد معتمدا لمحلية أمبدة

الدكتور الناجي محمد علي منصور معتمدا لمحلية شرق النيل

الأستاذ بلة يوسف أحمد معتمدا لمحلية كرري.

الأستاذ اليسع صديق التاج أبو كساوي معتمدا لمحلية جبل أولياء.

هذا وسيؤدي الوزراء ورؤساء المجالس والمعتمدون القسم في الخامسة من مساء اليوم بأمانة حكومة الولاية أمام السيد الوالي إيذانا ببدء أعمالهم.