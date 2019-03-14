بالتظاهرات.. مدن السودان تستقبل الحكومة الجديدة.."صور"

في الوقت الذي كان يؤدي فيه وزراء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس؛ عمر البشير؛ اليوم الخميس؛ تجددت الاحتجاجات بقوة في عدة مدن سودانية؛ تطالب برحيله عن السلطة.

وشهدت العديد من أحياء العاصمة الخرطوم؛ احتجاجات كبيرة؛ تلبية لدعوة تجمع المهنيين السودانيين والقوى المعارضة الموقعة على إعلان الحرية والتغيير؛ والتي تقود الحراك الشعبي لإسقاط حكومة الرئيس البشير عبر الانتفاضة الشعبية.

ورصد(اخبار الخليج 365) خروج المئات في تظاهرات حاشدة أحياء (الشجرة؛ بري؛ شمبات؛ الستين؛ ودنوباوي؛ ابوروف؛ بيت المال)؛ ردد خلالها المتظاهرين هتافات رافضة للحكومة الجديدة.

وتمددت الاحتجاجات إلى ولايات أخرى؛ في تحدي جديد لقانون الطوارئ؛ حيث شهدت مدينة الجنينة غربي البلاد تظاهرات كبيرة؛ شارك فيها المئات من المواطنين؛ تصدت لها القوات الأمنية بعنف مفرط - بحسب شهود عيان.

كما خرج موكب في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل؛ التي شهدت اقوى الاحتجاجات في ديسمبر الماضي سقط خلالها عدد من القتلى والجرحى.

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وقال شهود عيان من المدينة أن المئات من المواطنين شاركوا في الموكب الاحتجاجي الذي دعت له قوى الحرية والتغيير.

وفي مدينة بورتسودان؛ تظاهر المئات في محيط وسط المدينة؛ وقال شهود عيان: لــ(اخبار الخليج 365) أن قوات الشرطة والأمن؛ فرقت التظاهرة بالقوة؛ واعتقلت عدد من المحتجين.

من ناحيته قال رئيس حزب المؤتمر السوداني؛ عمر الدقير؛ أن الحكومة الجديدة تعكس تجاهل النظام للأزمة الوطنية الشاملة واستخفافه بالشعب ومطالبه".

وأضاف " أن حزب المؤتمر الوطني احتفظ بالنسبة الأكبر من مقاعد السلطة؛ وهي حكومة لا تقوم على أساس الكفاءة والجدارة؛ وإنما حكومة محاصة سياسية وجهوية.

وكان جهاز الأمن السوداني قال انه كشف مخططات تهدف إلى تصفية في صفوف المتظاهرين وخلق الفوضى في البلاد.