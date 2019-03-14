حكومة الكفاءات!!.. بقلم يوسف عبد المنان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هل تمخّض حصاد ما يقارب الشهر من التمحيص والتدقيق في الخيارات وولد الحكومة الاتحادية الجديدة التي اعلنت أمس؟ ولم تلامس رغبات الناس حقاً في التغيير، وجاءت بتشكيل غلب عليه التدوير والتبديل من مكان لآخر ولم يخرج من الحكومة السابقة إلا أصحاب العطاء أمثال وزير النفط والغاز المهندس أزهري عبد القادر ورفع بعض وزراء الدولة مثل اللواء سعاد الكارب لتصبح مسؤولة عن الفقراء والمساكين، وهي بعيدة عن المجتمع، وبعيدة، عن الذين ينامون على “القوى” ومحرومين من لبن المساء وشاي الصباح ويتكدسون أمام دور الزكاة يبحلقون في وجوه موظفي الديوان الناعمة أملاً في الحصول على ما يجودون به من بعض مال الله، فهل الجنرال سعاد الكارب هي القلب الرحيم الذي يرحم هؤلاء؟

جاء التشكيل ببعض الوجوه الجديدة على المنصب الوزاري مثل الخبير والأكاديمي في الحكم الاتحادي الرجل السبعيني بروفيسور بركات موسي الحواتي وهو تعيين جديد من خارج أسوار المؤتمر الوطني، ولكنه ظل قريباً من سلطة الإنقاذ منذ ميلادها وحتى اليوم، فهل يستطيع الأستاذ الأكاديمي معالجة مشكلات الحكم الاتحادي الذي كاد أن يموت ما بين دعاة القبضة والوصاية المركزية وبين دعاة الإصلاح وحق الناس في الاختيار. والسؤال هل بمقدور البروفيسور الحواتي كبح جماح جنرالات الولايات الذين يستمدون مشروعية ما يفعلون ويديرون سلطتهم من الطوارى لا بقانون ودستور وتقاليد الدولة المدنية.

وجاء تعيين رضوان محمد مرجان كوزير للزراعة وهو شخصية غير معروفة في الأوساط السياسية ولم يهتم الناس بلون بشرته السياسية بقدر سؤالهم هل رضوان مرجان هو الرجل المناسب لإنقاذ الزراعة من حالتها الراهنة.

ومن غرائب وعجائب التعيينات أن تسند للسياسي وزعيم حزب العدالة بشارة أرو وزارة الداخلية التي أصبحت منطقة استيعاب وترضيات سياسية، وإن كانت الحكومة حقاً حكومات كفاءات لتركت للشرطة إدارة نفسها، وبشارة أرو شخصية سياسية، وخطيب ورجل منابر، ولكنه أركب الآن تاتشر الشرطة وهو وزير في غير مكانه، ومثله سلفه أحمد بلال ومن قبلهم المهندس إبراهيم محمود حامد.

Advertisements

حسناً أبقى التشكيل على وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد، ووزير رئاسة الجمهورية فضل عبد الله، وأنصف التشكيل أبوبكر عوض الذي تم ترفيعه لوزير دولة وليتهم أسندوا له مهاماً أكبر بعد نجاحه في تنظيم القصر الجمهوري وتنظيفه ومثل أبوبكر عوض مكانه ولاية الخرطوم لنظافتها من الحجارة واللساتك وردم الحفر، ولكن تقديرات السياسي تعلو على مطلوبات الواقع، هكذا جاءت حكومة تصريف المهام حتى تشكيل الحكومة العريضة المنتظر ميلادها بمكونات أوسع وتمثيل عريض، وحتى ذلك الحين ربما خيبت الحكومة ظن الشانئين وقدمت نفسها بصورة مغايرة لمظهرها الحالي، وربما صدقت نبوءة المحبطين من خيبات الواقع الراهن جراء حالة الترقب والانتظار .

على آية حال أنها حكومة الطوارئ

لإنقاذ البلاد مما تعاني من أزمات.