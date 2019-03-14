نظامي يقتل عاملا بالقرب من المحكمة لهذا السبب…

الخليج 365: نفذ نظامي جريمة قتل بالقرب من مبنى محكمة مدينة جبيت بولاية البحر الأحمر. وطبقاً لمصادر فإن النظامي سدد طعنة بسلاح أبيض لعامل في مشاجرة جوار المحكمة، وتسبب في مقتله، بعد أن أسعف إلى مستشفى قريب، وأضافت المصادر أن الشرطة ألقت القبض على المتهم وكشفت تحرياتها حسب صحيفة السوداني، على أنه كان مخموراً، كاشفة عن انتمائه لإحدى الإدارات العاملة الخاصة بالتعدين، حيث دونت ضده بلاغاً بالقتل العمد وأحالت الجثة إلى المشرحة. المادة السابقة حكومة الكفاءات…(6) وزراء جدد يدخلون الجهاز التنفيذي لأول مرة… المقالة القادمة السيولة… أزمة (شُح) استعصى حلها …

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