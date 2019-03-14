حكومة الكفاءات…(6) وزراء جدد يدخلون الجهاز التنفيذي لأول مرة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في خطوة مفاجئة أعلن رئيس مجلس الوزراء القومي “محمد طاهر أيلا” في مؤتمر صحفي، دعا له وسائل الإعلام على عجل، وفي أقل من ربع ساعة أعلن رئيس الوزراء برامج وأسماء وزراء حكومته الجديدة المكونة من (21) وزيراً اتحادياً و(18) وزير دولة ، واحتفظ القطاع السيادي بمقاعدهم وهم رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والخارجية بمقاعدهم السابقة، وأدخلت وجوه جديدة متمثلة في بروفيسور “بركات موسى الحواتي”، ودكتورة “سهير أحمد صلاح” رئيس كتلة المؤتمر الشعبي بالبرلمان، إلى وزارة التعليم العالي و”إسحاق بشير آدم جماع” من رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان إلى وزارة النفط والغاز، والأستاذ “حسن إسماعيل” إلى وزارة الإعلام والاتصالات، وانتقل “بشارة جمعة أرور” إلى وزارة الداخلية و”سعاد الكارب” إلى وزارة الضمان الاجتماعي، فيما ظل “بحر إدريس أبو قردة” في وزارة العمل والإصلاح الإداري، و”حامد ممتاز” إلى وزارة الصناعة والتجارة .

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أداء القسم

ويؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية المشير “عمر حسن أحمد البشير” بالقصر الجمهوري اليوم (الخميس( الوزراء ووزراء الدولة الذين تم تعيينهم أمس بمراسيم جمهورية في حكومة الكفاءات ، بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن “عوض محمد أحمد ابن عوف” ، ورئيس مجلس الوزراء د. “محمد طاهر أيلا”، ورئيس القضاء مولانا “عبد المجيد إدريس”.

والوزراء الاتحاديون هم : الدكتور “فضل عبد الله فضل” وزيراً لشؤون رئاسة الجمهورية ، “أحمد عمر سعد خضر” وزيراً بمجلس الوزراء ، بروفيسور “بركات موسى الحواتي” وزارة ديوان الحكم الاتحادي ، “بشارة جمعة أرور” وزيراً للداخلية ، “الدرديري محمد أحمد الدخيري” وزيراً للخارجية ، الدكتور “محمد أحمد سالم العوض” وزارة العدل ، “مجدي حسن محمد يس” وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ، “الخير النور المبارك” وزارة التربية والتعليم ، ” بحر إدريس أبوقردة أبو القاسم ” وزارة العمل والإصلاح الإداري والتنمية العمرانية والبشرية ، “حسن إسماعيل سيد أحمد حسين” وزارة الإعلام والاتصالات وتقانة المعلومات ، “رضوان محمد مرجان” وزارة الزراعة ، ” حامد النور ممتاز” وزارة التجارة والصناعة، “إسحاق آدم جماع” وزارة النفط والغاز ، دكتور “عثمان التوم حمد ” وزارة الري والكهرباء والموارد المائية ، دكتور “محمد أبوفاطمة عبدالله “وزارة المعادن ، “حاتم السر علي” وزارة النقل والتنمية العمرانية ، “إبراهيم يوسف محمد عبد الله ” وزارة الثروة الحيوانية ، دكتورة ” سهير أحمد صلاح محمد ” وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، “السمؤال خلف الله القريش ” وزارة الثقافة والسياحة والآثار، الفريق طبيب ” سعاد يوسف الكارب ” وزارة الضمان الاجتماعي والتنمية الاجتماعية، الدكتور “الصادق محجوب الطيب الفكي هاشم، وزارة الصحة.

وزراء الدولة

“أبوبكر عوض حسنين أبوبكر” رئاسة الجمهورية ، “خالد حسن إبراهيم”، و”أمنة محمد صالح ضرار” رئاسة مجلس الوزراء ،” أبو القاسم الأمين بركة، و”أبوالقاسم إمام الحاج ” ديوان الحكم الاتحادي ، “أسامة فيصل السيد علي” ، و”عمر بشير مانيس ” وزارة الخارجية ، “مصطفى يوسف حولي” وزير دولة بوزارة المالية ، “إبراهيم آدم إبراهيم” وزير دولة بوزارة التربية والتعليم العام ،” منى فاروق سليمان” وزيرة دولة بوزارة الإعلام والاتصالات وتقانة المعلومات ، “نهار عثمان نهار” وزير دولة بوزارة الزراعة ، “سعد الدين حسين البشرى” وزارة النفط والغاز ، ” أحمد آدم كابو ” وزارة الري والموارد المائية ، “مصطفى محمود عبدالله ” وزارة النقل والتنمية العمرانية ، “محمد طاهر محمد الأمين ” وزارة الثروة الحيوانية ، دكتورة ” تابيتا بطرس شوكاي” التعليم العالي والبحث العالي، ” سمية إدريس أكد” وزارة الثقافة، “أحمد محمد عثمان حامد كرار” وزارة الضمان الاجتماعي والبحث العلمي .

القطاع السيادي

وبحسب خبراء فإن حكومة رئيس الوزراء الجديدة أبقت على وزراء القطاع السيادي وهم: دكتور ” فضل عبد الله ” رئاسة الجمهورية ، “أحمد سعد عمر” وزير رئاسة مجلس الوزراء ، الاتحادي الديمقراطي الأصل ، وزير الدفاع النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن “عوض محمد أحمد بن عوف” ، الدكتور”الدرديري محمد أحمد” وزارة الخارجية ، “حسن إسماعيل” وزارة الإعلام بديلاً لـ”بشارة جمعة ارور” الذي انتقل إلى وزارة الداخلية، والدكتور “محمد أحمد سالم” وزارة العدل .

بروفسير”الحواتي”

من الوجوه الجديدة التي دفع بها رئيس الوزراء في التشكيلة الجديدة البروفسير”بركات موسى الحواتي” لمنصب وزير ديوان الحكم الاتحادي ، وشغل “الحواتي” رئيس لجنة قضايا الحكم والإدارة في الحوار الوطني، وهو أستاذ جامعي ناهز السبعين عاماً من عمره.

المالية

وزير المالية والتخطيط الاقتصادي “مجدي حسن يس” شغل من قبل منصب وزير الدولة بالمالية في حكومة رئيس مجلس الوزراء السابق الفريق أول ركن “بكري حسن صالح” وغادر المنصب في حكومة رئيس الوزراء الأسبق “معتز موسى عبد الله” ليعود وزيرا للمالية في الحكومة الجديدة من دون حزب الاتحادي الديمقراطي حسب “أحمد بلال عثمان” أن “مجدي” لا يمثل الحزب الاتحادي الديمقراطي ، وشغل “مجدي” منصب مدير التسويق في شركة سكر كنانة من قبل .

المؤتمر الشعبي

اختار حزب المؤتمر الشعبي الدكتورة “سهير أحمد صلاح” بديلة للدكتور “موسى كرامة” وزير الصناعة والتجارة الأسبق، وعينت “سهير” وزيراً للتعليم العالي والبحث والعلمي، و”سهير” كانت تشغل رئيس كتلة المؤتمر الشعبي في البرلمان وشاركت في الحوار الوطني .

وجوه جديدة

وزير الصحة الدكتور “الصادق محجوب الطيب الفكي هاشم” ووزير المعادن “محمد أبوفاطمة عبد الله” ، و”رضوان محمد أحمد مرجان” وزير الزراعة ،وزير النفط والغاز المهندس “إسحاق بشير جماع” وزير النفط، شغل منصب رئيس الحسابات والمظالم بالبرلمان ضمن حزب الأمة الفدرالي برئاسة دكتور “أحمد بابكر نهار” الذي أعلن انسلاخه من الحكومة، فيما رفض “إسحاق” ووزير الثقافة السابق “عمر سليمان”.

وزير الكهرباء

وزير الري والكهرباء “عثمان التوم حمد” تخرج من جامعة الخرطوم كلية الهندسة بمرتبة الشرف في العام 1971 ،كما نال درجة الماجستير في ميكانيكا التربة وهندسة الأساسات في العام 1975 من جامعة ( نيوكاسل بانجلترا) ودرجة الدكتوراه في إدارة الموارد المائية من ذات الجامعة في العام 1994م ، كما عمل مهندساً مقيماً لخزان الروصيرص، ثم سنار ليعمل بعدها رئيساً لوحدة المياه بمركز البحوث الهيدروليكية بود مدني .

وزير المعادن

وزير المعادن الدكتور “محمد أبو فاطمة عبد الله” من مواليد سنكات في العام 1957م حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة الموصل بالعراق ماجستير من جامعة “بورث ماوث” ببريطانيا في الصخور والتراكيب الجيولوجية في السودان ودكتوراه من جامعة “كارد” بفرنسا في عام 2006في موضوع أصل المعادن الزنك والرصاص.

حل شركات ومؤسسات

وقطع رئيس مجلس الوزراء القومي ، “محمد طاهر أيلا” بإصدار قرارات عاجلة بحل بعض الهيئات والشركات والمؤسسات الحكومية التي حادت عن الأهداف التي أنشئت من أجلها ،مشيراً إلى أن المسؤولية تحولت على القطاع الخاص بجانب إعادة النظر في تقييم أداء البنوك والمؤسسات من أجل تطوير علاقات السودان التجارية مع دول الجوار، مشدداً على ضرورة إعادة تقييم المصروفات والإيرادات العامة للحد من الصرف غير الضروري.

إيقاف التجنيب

ووقف الصرف خارج الميزانية وإيقاف التجنيب وتعظيم الإيرادات ، وأضاف إن الفترة القادمة ستشهد زيادة إنتاج المعادن والذهب وتطوير خدمات الصحة والتعليم بالتنسيق مع حكومات الولايات.

وشدد “أيلا” على ضرورة إعمال مبدأ محاسبة المقصر ومعاقبة المفسد دون ظلم، وأشاد بدور القوات المسلحة والشرطة والأمن والدعم السريع في تأمين واستقرار البلاد ،مؤكداً أن تنفيذ هذه السياسات سيتم وفق مخرجات الحوار الوطني من أجل تحقيق مصالح الشعب السوداني ،مبيناً أن قضية السلام تقودها رئاسة الجمهورية بالتنسيق مع مجلس الوزراء والالتزام بالاتفاقية الموقعة ،مشيراً إلى إن حكومة الكفاءات الجديدة التي أعلنت مهمتها الأساسية معالجة القضايا الاقتصادية والاختلال في ميزان المدفوعات والزيادات المطردة في الواردات وعدم القدرة على زيادة الصادرات، مشدداً أن يبدأ الإصلاح بمعالجة التضخم وتدهور سعر العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية وزيادة الإنتاج والإنتاجية في الزراعة والصناعة . زيادة رؤوس أموال البنوك

وتوفير فرص العمل للشباب وفتح فرص الاستثمار خاصة و العمل على زيادة رؤوس أموال البنوك الحكومية وتوفير التمويل الزراعي والصناعي والتعامل مع الصناديق العربية والسياحة الداخلية والخارجية والعمل على تأهيل الخدمة المدنية ووضع الشخص المناسب .

“إسحق آدم بشير جماع” من مواليد العام 1951م حاصل على بكالوريوس الشرف في الهندسة الكيميائية من جامعة الخرطوم 1975م.. ماجستير مصادر الطاقة من جامعة (بتسبرج) بالولايات المتحدة الأمريكية، ودبلوم في الاقتصاد من جامعة (بتسبرج) ودبلوم التخطيط والإدارة من جامعة (هيوستن كنساس) بالولايات المتحدة، عمل مهندساً بالإدارة الفنية في المؤسسة العامة للبترول بوزارة الطاقة والتعدين، ثم رئيس قسم الطاقة ورئيس قسم تقييم المشروعات، ثم مدير إدارة التخطيط والطاقة بالإدارة القومية للطاقة، ثم مدير إدارة تسويق شركة النيل للبترول، ثم استشارياً في شؤون الطاقة، ثم وزير دولة.بوزارة النفط وزير دولة بوزارة الطرق والجسور.