أنس عمر يؤدي القسم والياً لشرق دارفور

أدى القسم أمام رئيس الجمهورية، عمر البشير، بالقصر الرئاسي، اليوم الخميس، اللواء أمن أنس عمر محمد والياً لولاية شرق دارفور. وذكرت سونا، أن أداء عمر للقسم تم بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية، الفريق أول ركن عوض محمد أحمد ابن عوف، ورئيس القضاء عبد المجيد إدريس ورئيس مجلس الوزراء د. محمد طاهر إيلا.

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