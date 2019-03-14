ضاحي خلفان لوسيم يوسف: "تراك تكره الناس فينا!"

هاجم الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الداعية الإسلامي وسيم يوسف، بعد تصريحات الأخير حول كتاب "صحيح البخاري"، قائلا: "كل ما أقوله للأخ وسيم لا شيخ ولا دكتور…الأخ اسأل الله أن يهديك ..الغرور شين…تراك يا وسيم تكره الناس فينا …لأن الناس يحسبونك علينا وأنت كما أظن لست منا..إن كنت منا حافظ على أمنا".

وأوضح خلفان عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "كيف يجوز لك يا وسيم بعد اليوم على منبر الجمعة أن تأتي بحديث ذكره البخاري الذي تشك فيه .. وتحدث الناس بهذا الحديث…إذا حدثت بحديث قاله البخاري عليك الاعتزال".

ولفت خلفان: "أجمعت الأمة على صحيح البخاري..فدع من يجهل مكانة الإمام البخاري يقول ما شاء.. فإنه يعبر عن مستوى فهمه، مبينا أن العلوم الدينية لها أستاذتها الأجلاء المعروفين.

وقال خلفان للداعية إن إثارة الرأي العام الديني علينا يا وسيم لا يخدمنا بارك الله فيك.. فهل لك أن تدرك هذا الأمر وألا نفهمك أكثر .