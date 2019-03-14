تونس: حظر عبور طائرات بوينج 737 ماكس لمجالها الجوي

قالت وزارة النقل التونسية، اليوم، إنها قررت حظر عبور طائرات بوينج 737 ماكس لمجالها الجوي أو إقلاعها أو هبوطها من مطارات البلاد.

وذكر البيان أن كل شركات الطيران التونسية بما فيها الخطوط التونسية المملوكة للدولة لا تمتلك طائرات من هذا الطراز وأضاف أن القرار إجراء احترازي.